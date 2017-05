45-Jähriger bei Auseinandersetzung in Königsfeld verletzt

erschienen am 18.05.2017



Königsfeld, OT Köttwitzsch. Ein 45-Jähriger ist am frühen Donnerstagmorgen bei einer Auseinanderetzung auf der Dorfstraße in Königsfeld schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, habe der Mann zuvor einen mutmaßlichen Buntmetalldieb ertappt. Bei einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern ist der 45-Jährige schwer verletzt worden. Nach Zeugenaussagen soll der Täter mit einem blau-weißen Mountainbike unterwegs gewesen, etwa 30 bis 35 Jahre alt und rund 1,85 Meter groß sein. Er hatte kurzes, rötliches Haar und war schwarz gekleidet. Die

Ermittlungen der Polizei dauern an. (fp)