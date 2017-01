Alena und Erna sind die ersten Babys des Jahres in Leisnig

Zwei Freundinnen haben am selben Tag ihre Töchter in der Helios Klinik zur Welt gebracht. Dort wurden 2016 bei 542 Geburten so viele Kinder geboren wie seit den 1990er-Jahren nicht mehr.

erschienen am 09.01.2017



Leisnig/Erlbach. Es war eine leicht verspätete Neujahrsüberraschung für Heidi Liebing-Harnisch und Elisabeth Herbert, als sie sich am 2. Januar in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe der Helios Klinik Leisnig trafen. Die beiden Freundinnen aus dem Colditzer Ortsteil Erlbach kamen durch Zufall fast gleichzeitig im Krankenhaus an, um ihre Töchter zur Welt zu bringen. "Wir haben im Vorfeld immer Späße gemacht. Ich sagte: 'Warte doch einfach eine Woche auf mich', weil mein errechneter Geburtstermin der 31. Dezember war, der von Elisabeth der 23. Dezember. Nicht im Traum habe ich daran gedacht, dass wir am selben Tag entbinden", sagt Heidi Liebing-Harnisch.

Die 29-Jährige war dabei sogar noch schneller als ihre Freundin: Ihre Tochter Alena erblickte auch zur Freude von Papa Martin Liebing am 2. Januar um 15.39 Uhr mit 3365 Gramm und 50 Zentimetern als erstes Baby der Klinik im neuen Jahr das Licht der Welt. Noch im Kreißsaal erzählte sie den Hebammen, dass sie gern mit ihrer Freundin Elisabeth Herbert zusammen auf einem Zimmer liegen möchte - ein Wunsch, dem das Geburtsteam der Klinik gern nachkam.

Um 23.36 Uhr brachte Elisabeth Herbert dann Baby Erna zur Welt. Das war keine leichte Aufgabe für die 26-Jährige, wog ihre und Falk Schneiderheinzes Tochter doch 4280 Gramm und war 59 Zentimeter groß. "Es war schon eine anstrengende Geburt, aber ich wusste ja vorher, dass die Kleine recht groß ist", sagt Elisabeth Herbert.

Für die Mitarbeiter der Leisniger Geburtsklinik sind die beiden besonderen Geburten ein schöner Start ins neue Jahr. Dabei blicken sie auch auf ein "erfolgreiches" Jahr 2016 zurück. "Im vergangenen Jahr haben wir einen Geburtenrekord erlebt", sagt die kommissarische Chefärztin Dr. Nicole Hommel. Es wurden bei 542 Geburten 552 Babys in der Klinik zur Welt gebracht, 2015 waren es bei 501 Geburten 516 Babys gewesen.

Im vergangenen Jahr lagen die Jungen vorn: Insgesamt wurden 291 Jungen und 261 Mädchen, darunter auch zehn Zwillingspärchen, geboren. Der geburtenstärkste Monat war der August mit 61 Geburten, gefolgt vom April mit 55 und vom Juli mit 51 Babys. Die beliebtesten Mädchennamen 2016 waren: Emma (9), Lea (7) sowie Anna und Hanna (je 6). Bei den Jungen wurde die Liste von Paul (10), Matteo, Karl und Theo (je 7) sowie Fritz, Emil und Elias (je 6) angeführt.

Ärztin Nicole Hommel sieht in den steigenden Geburtenzahlen auch ein Zeichen, dass die medizinische Qualität der Leisniger Geburtsklinik bekannter werde. "Unser Motto lautet 'sicher und individuell'." Die angeschlossene Kinderklinik sei von großem Vorteil, sollte einmal ein Kinderarzt gebraucht werden. (fp)

Werdende Eltern lädt die Helios Klinik Leisnig am 18. Januar um 18 Uhr zum Informationsabend ein. Das Team der Geburtshilfe und der Kinderklinik beantwortet Fragen und die Kreißsäle können besichtigt werden. Treffpunkt ist am Empfang im Haus A.