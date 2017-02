Altes Industriegebäude in Geringswalde in Flammen

erschienen am 28.02.2017



Geringswalde. Ein altes Industriegebäude an der Bahnhofstraße in Geringswalde ist in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei brannte es am frühen Dienstagmorgen in voller Ausdehnung.

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Hinweise auf die Brandursache gab es zunächst nicht. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten am Morgen noch an.

Der Bereich rund um das Bahnhofsgebäude musste für den Verkehr gesperrt werden. (dpa/fp)