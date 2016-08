Bauland statt LÃ¼ckenschluss: Rochlitz will Kurs wechseln

Bauland statt Lückenschluss: Rochlitz will Kurs wechseln

Ein gutes halbes Dutzend potenzieller Gebiete gibt es in der Kleinstadt. Einige Pläne sind in der Versenkung verschwunden - so wie der Weinberg. Doch nun kommt wieder Bewegung in das Thema.

Von Andy Scharf

erschienen am 30.08.2016



Rochlitz. In Rochlitz ist attraktives Bauland rar. Es gibt zwar Anfragen von Bauwilligen, allerdings stoßen verfügbare Grundstücke oft auf geringes Interesse. Laut Oberbürgermeister Frank Dehne (parteilos) kann die Stadt teilweise Anfragen nicht bedienen, da sich Vorstellungen potenzieller Bauherren nicht mit Gegebenheiten decken. "Es gibt keine leeren Wohngebiete, nur einzelne Flächen. Der Bedarf für ein neues Areal ist da", betont Dehne auf Anfrage der "Freien Presse". In diesem Jahr habe es über 20 Grundstücksanfragen gegeben, obwohl kein Wohngebiet ausgewiesen sei. Dehne geht davon aus, dass die Anzahl sonst wohl noch höher wäre.

Die Bauland-Debatte wird in Rochlitz mindestens seit sechs Jahren immer wieder geführt. Nun holt die Stadt bereits in Schubladen verschwundene Pläne aus dem Jahr 2010 wieder hervor. So ist das Gebiet am oberen Weinberg zwischen Gartenanlage und dem bereits vorhandenem Gebiet erneut in den Fokus gerückt - bis zu 25 Grundstücke mit je um die 800 Quadratmeter Fläche könnten entstehen. "Es ist ein interessantes Areal", so Dehne. Damals scheiterte eine Erschließung an zu hohen Kosten - denn es hätte praktisch eine neue Straße gebaut werden müssen. Als mögliche Zufahrt kam damals der Pestweg in Betracht, der allerdings noch nicht als Straße ausgebaut und nur als beschränkt öffentlicher Weg gewidmet ist. Denn die mögliche Zufahrt über die Straße Am Weinberg ist zu eng, um noch mehr Verkehr aufzunehmen. Das sieht auch Dehne so. Daher müsste das steile Gebiet durch eine neue Straße erschlossen werden, betont er. Außerdem müsse zunächst geklärt werden, wie das Oberflächenwasser einmal abgeleitet werden könnte. Ein Regenrückhaltebecken wäre wohl nötig, da nicht die gesamten Regenwassermengen des Wohngebietes in den Hellerbach geleitet werden können.

Das Vorhaben befindet sich allerdings noch im Anfangsstadium - Vorgespräche hat es indes im Bauausschuss des Rochlitzer Stadtrates gegeben. "Lage und Ausblick sind gut. Die Erschließungskosten müssen wir allerdings separat bewerten", sagt René Stahlschmidt (CDU), der ebenfalls Bedarf an einem neuen Baugebiet sieht. Parallel zu diesen Plänen dürfe aber nicht vergessen werden, durch Abriss entstandene Lücken im Stadtgebiet zu füllen. Unions-Fraktionschef Martin Grzelkowski plädiert indes wie OB Dehne für einen Kurswechsel in der städtischen Baupolitik. Architekten präferierten zwar, dass im Stadtkern Lücken geschlossen werden. "Allerdings trifft dies unter anderem aus Kostengründen nicht auf das große Interesse potenzieller Bauherren", so Grzelkowski. Daher brauche Rochlitz normales Bauland.

Die Stadt hat unterdessen weitere Flächen im Blick. Am Oberen Talweg liefen bereits Verhandlung mit dem Wasserverband ZWA. Die Erweiterung des Gebietes in Zaßnitz ist grundsätzlich auch denkbar, werde aber ebenso wie der Pestweg nicht präferiert. Auf dem von Wohnblöcken befreiten Areal an der Geithainer Straße ist die Lage schwierig, da Leitungen im Boden umverlegt werden müssten. Die Lage an der Bundesstraße ist für Dehne kein Problem, da Eigenheime laut Plänen erst in der zweiten Reihe stehen könnten. Davor seien Gewerbeobjekte für kleine Läden denkbar. Laut "Freie Presse"-Recherchen wollen auch Privatpersonen Bauland am Stadtrand ausweisen.