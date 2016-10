Birbils und Band begeistern mit der Musik ihres Idols

erschienen am 23.10.2016



Rochlitz. Der Rochlitzer Musiker und Songschreiber Bernd Birbils hat am Samstagabend mit der von ihm gegründeten East Street Band annähernd 200 Besucher im Bürgerhaus seiner Heimatstadt Rochlitz mehr als gut unterhalten. Mit der energiegeladenen Musik des US-Rockstars Bruce Springsteen begeisterte die Band ihr Publikum bis weit nach Mitternacht. Wie Birbils im Interview mit der "Freien Presse" nach dem Konzert erklärte, gebe es eine Reihe von Parallelen, die er zu seinem Idol Springsteen sieht. "Auch ich will dem Publikum bei den Konzerten etwas geben, wovon es noch eine Weile zehren kann", so der 40-Jährige. Er habe mittlerweile eine feste Fangemeinde, die ihn seit über 20 Jahren begleitet. Demnächst wird Birbils erneut in Rochlitz auftreten, mit einem Soloprogramm bei der Schloss-Weihnacht am 11. Dezember. Auch weitere Produktionen seien nicht ausgeschlossen. (jl)