Dämmerstimmung: Wechselburg braucht zum Investieren Kredite

Die Vorhabensliste der klammen Gemeinde für 2017 ist überschaubar. Das größte Projekt ist eine Alarmanlage in der Grundschule. Und auch die Steuern könnten in diesem Jahr steigen.

Von Andy Scharf

erschienen am 18.01.2017



Wechselburg. Die finanzielle Lage der Gemeinde Wechselburg ist angespannt. In diesem Jahr plant die 1900-Einwohner-Kommune Investitionen von mehr als 440.000 Euro - der Löwenanteil entfällt auf Hochwassermaßnahmen. Offen ist bis gestern noch gewesen, wie viel für den Ausbau des Breitbandnetzes aus der Gemeindekasse fließen soll. Der Haushaltsplan soll voraussichtlich im Februar beschlossen werden. "Freie Presse" stellt Details vor.

Hier wird investiert: Einer der größten finanziellen Brocken ist in diesem Jahr die Installation einer neuen Alarmanlage in der Grundschule. 70.000 Euro sind dafür vorgesehen. In Wechselburg und den Ortsteilen startet zudem die Umrüstung der Straßenbeleuchtung - in diesem und im kommenden Jahr wird in energiesparende LED-Lampen investiert.

Für etwa 40.000 Euro wird eine Stützwand an der Paulstraße in Wechselburg gebaut. Dort droht die Trasse abzurutschen, nachdem ein Haus abgerissen worden war. In Göhren soll der Zustand der Brücke zum Waldcafé unter die Lupe genommen werden - gebaut wird 2017 aber noch nicht. Zudem muss die Gemeinde noch ein Grundstück kaufen, welches beim Ausbau der Straße von Wechselburg nach Hartha benötigt worden war. Der Ausbau des schnellen Internets steht ebenfalls auf der Agenda. Außerdem ist die Beseitigung weiterer Hochwasserschäden mit einem Gesamtvolumen von mehr als 310.000 Euro geplant - dieses Geld fließt als Fördermittel vom Freistaat. Die Gemeinde es vorfinanzieren.

Finanzlage ist angespannt: Die Gemeinde kalkuliert in diesem Jahr erneut mit Steuereinnahmen von rund 1 Million Euro. An der Steuerschraube wird wohl gedreht. Die Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Flächen (Eigenheime) soll von 400 auf 420 Prozent und die Gewerbesteuer für Firmen von 380 auf 390 Prozent steigen. "Wir heben auf den Landesschnitt an", betont Kämmerin Manuela Bartel. Dies hatte auch Penig gemacht, da das für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen vom Land sowie für die Höhe der Kreisumlage ohnehin diese Mittelwerte zugrunde gelegt werden. Bei der Berechnung werden also höhere Einnahmen angesetzt. Bleiben Kommunen drunter, zahlen sie die Differenz aus der eigenen Tasche. Um Investitionen zu stemmen, sollen neue Kredite aufgenommen werden. Laut Bartel 130.000 Euro, wodurch die Verschuldung der Gemeinde auf rund 1,1 Millionen Euro klettern würde. "Wir brauchen dieses Kapital, um zu investieren", sagt die Kämmerin.

Die Situation sei schwierig, da mit der stetig sinkenden Einwohneranzahl auch die Zuweisungen durch den Freistaat zurückgehen. Auf dem Konto hat Wechselburg aktuell rund 383.000 Euro liegen. Für Gemeinderat Lars Bergmann führt an einer Neuverschuldung kein Weg vorbei. "Wenn wir es nicht machen, stellt sich die Frage, was die Region in einigen Jahren für eine Perspektive hat", so Bergmann. Er fordert eine einfachere und unabhängige Förderpolitik, damit Kommunen handlungsfähig bleiben.

Eingemeindung im Gespräch: Angesichts der finanziellen Lage stellt sich die Frage nach einer Gemeindefusion. Bürgermeisterin Renate Naumann (CDU) und der Rochlitzer OB Frank Dehne (parteilos) bestätigten gestern auf Anfrage, dass man miteinander spreche. "Es gibt aber keinen zeitlichen Druck", so Naumann.