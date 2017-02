Erste Bäume weichen für Straßenbau

An der Talsperre Kriebstein lässt der Kreis die Straße zwischen Rittergut und Großparkplatz sanieren. Die Vollsperrung soll Mitte März folgen - aber ohne den Ausflugsverkehr komplett abzuschneiden.

Von Uwe Lemke

erschienen am 22.02.2017



Kriebstein. Wer gestern mit dem Auto zwischen Kriebstein und Kriebethal unterwegs war, musste zum Teil im Schritttempo an den Baumaschinen vorbei. Denn im Zuge des bevorstehenden Straßenbaus zwischen Rittergut und Großparkplatz wurden an einigen Stellen der Kreisstraße bereits die ersten Bäume gefällt. Laut Landratsamt werden die Baumfällarbeiten bis etwa Ende Februar andauern. Während dieser Zeit könne es vorübergehend zu kleineren Behinderungen auf diesem Streckenabschnitt kommen. Je nach Witterung werde die Straße ab Mitte März voll gesperrt, informiert Landratsamtssprecher André Kaiser.

Nachdem bereits ein Teilstück der Kreisstraße vom Kreisverkehr Schweikershain in Richtung Kriebstein erneuert wurde, ist nun der grundhafte Ausbau des 730 Meter langen Teilstücks zwischen Parkplatz und Rittergut an der Reihe. Mit 1,3 Millionen Euro fördert der Freistaat dieses Projekt. Ausführen wird die Arbeiten die Firma Walter Straßenbau aus Etzdorf. Geplant ist auch ein einseitiger Fußweg, den die Gemeinde Kriebstein finanziert.

"Doch nicht nur den. Wir sind auch für die Oberflächenentwässerung und die Straßenbeleuchtung zuständig", sagt Kriebsteins Kämmerer Wolfgang Hein. 256.000 Euro habe die Gemeinde für dieses Jahr und nochmals 104.000 Euro für nächstes Jahr im Haushalt eingeplant. Von den 360.000 Euro Gesamtkosten bekomme die Gemeinde 297.000 Euro gefördert, sodass sie am Ende einen Eigenanteil von 63.000 Euro zu leisten habe.

Voraussichtlich bis April 2018 werden die Straßenbauarbeiten auf dem gesamten Teilstück dauern. Gebaut wird vom Rittergut aus in Richtung Talsperren-Parkplatz. Zum Schluss der Baumaßnahme ist die Kreuzung vor dem Parkplatz dran. Die Zufahrt zur Talsperre aus Richtung Waldheim und Ehrenberg ist laut Landratsamt für etwa ein Jahr nur über eine großräumige Umleitung möglich. Diese wird über die S 200 - B 175 - Hartha - S 36 und Waldheim nach Kriebstein geführt. Der Großparkplatz an der Talsperre soll aber, aus Richtung Schweikershain kommend, ständig erreichbar sein, denn während der Bauzeit an der Kreuzung werde laut Kaiser dort eine Behelfszufahrt eingerichtet.

Dass Talsperre und Seebühne auch trotz Straßenbaus erreichbar bleiben, beruhigt vor allem Zweckverbandsgeschäftsführer Thomas Caro. Denn am Karfreitag, dem 14. April ist Saisonstart. Die Schiffe werden bereits ab 1. April wieder fahren. Am 3. Juni startet die Seebühne mit ihren Veranstaltungen.

Die Burg Kriebstein wird es empfindlicher treffen, denn die Zufahrt dorthin wird während der Bauphase aus Richtung Schweikershain abgeschnitten sein. Burg-Sprecherin Susanne Tiesler erwartet zwar Einschränkungen für die Burg-Besucher. "Dennoch freuen wir uns, dass die Straße und der neue Fußweg gebaut werden", sagt sie. Denn dadurch werde das Umfeld für eines der beliebtesten Ausflugsziele der Region verbessert.

Wie Bürgermeisterin Maria Euchler (FWK) zur Gemeinderatssitzung am Montagabend sagte, werde auf einer Einwohnerversammlung über den Bauablauf und alle damit verbundenen Fragen informiert.

Einwohnerversammlung am Mittwoch, dem 1. März, 18 Uhr, im Bürgerhaus Höfchen, Mühlfeldstraße 13.