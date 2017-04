"Es ist mein Lieblingswerk"

Der Düsseldorfer Zuckerbäcker Georg Maushagen baut eine süße Sensation in der Rochsburg auf

erschienen am 07.04.2017



Rochsburg. Ab morgen ist im Schloss das Jülicher Bankett zu sehen. Babette Philipp befragte den Meister des wohl weltweit größten Kunstwerkes aus Zucker, Georg Maushagen, der auch schon die Hochzeitstorte für die Ex-Frau von Donald Trump herstellte, nach Details rund um den Augenschmaus.

Freie Presse: Herr Maushagen, Sie sind Zuckerbäcker und Künstler und zeigen in Rochsburg das "Jülicher Bankett". Was kann man sich darunter vorstellen?

Georg Maushagen: Bei meiner Arbeit in Düsseldorf kam der dortige Museumsdirektor auf mich zu, erzählte mir von der Jülicher Hochzeit, die in Düsseldorf stattfand und deren üppiges Bankett in einem Kupferstich 1585 festgehalten wurde. Er bat mich, es ebenfalls in Zucker zu gestalten. Ich nahm den Auftrag 1994 an und erfuhr dann erst, dass ich nur ein Jahr Zeit habe dafür. Ich habe jeden Tag daran gearbeitet und es geschafft.

Mit welchen Maßen kann das Bankett aufwarten?

Es ist etwa 20 Quadratmeter groß und wiegt rund eine Tonne. Gefertigt ist es überwiegend aus dem Spezialzucker Isomalt.

Warum nicht normaler Zucker?

Isomalt ist bezüglich der Verarbeitung besser geeignet und verträgt auch Klimaschwankungen. Das heißt, es bleiben sowohl Formen als auch Farben erhalten.

Könnte man das Zuckerbankett trotzdem essen?

Ja. Man sollte aber wissen, dass Isomalt eine abführende Wirkung hat.

Wie wird das Kunstwerk transportiert?

In vielen Kisten. Sie sind innen mit Schaumstoff ausgekleidet, dessen Form mit dem jeweiligen Teil korrespondiert. Trotzdem bleiben Transportschäden nicht aus.

Bleibt das Bankett immer gleich oder kommen neue Dinge hinzu?

Zunächst wird repariert, was Schaden genommen hat. Ich baue aber immer Teile dazu. So unter anderem das Residenzschloss von Düsseldorf, wo die Hochzeit stattfand. Dafür ist ein Fantasieschloss, das auf dem Kupferstich zu sehen ist, abgebaut worden. Andere Teile wurden vom Stil her etwas verändert.

Die Jülicher Hochzeit fand also gar nicht in Jülich statt?

Nein. Im Umland von Düsseldorf gab es damals Unruhen. Für die Hochzeit war daher das Düsseldorfer Residenzschloss nicht nur ein sicherer Ort, sondern auch einer, der gewährleistete, dass die etwa 1200 Gäste Platz fanden.

Wo überall war das Zuckerbankett schon zu sehen?

An vielen Plätzen in ganz Deutschland, unter anderem im Stadtmuseum Düsseldorf, im Zuckermuseum Berlin, im Museum Schloss Burgk in Thüringen und auch schon in Sachsen, im Schloss Weesenstein.

Und in Jülich?

Auch dort, was aber in nicht so angenehmer Erinnerung ist. Ich hatte mir die Zitadelle im Sommer angeschaut und alles, vor allem bezüglich der Feuchtigkeit, für in Ordnung befunden. Als das Bankett dann aufgebaut war, stürmte und regnete es tagelang heftig, der Grundwasserspiegel stieg und damit die Feuchte. Dadurch ist uns vieles regelrecht zerflossen. Das war schon hart, aber es ist alles wieder hergestellt.

Welche großen Werke haben Sie als Meister Ihres Faches noch vollbracht?

Das größte war die Hochzeitstorte für Ivana Trump, die erste Frau von Donald Trump. Nach Trump heiratete sie 2008 einen Italiener. Die Torte war vier Meter hoch, 200 Kilo schwer und wurde in einem Kühlcontainer nach Miami geflogen.

Gehört das Zuckerbankett trotzdem zu Ihren Lieblingswerken?

Es ist mein Lieblingswerk. Ich kann es immer wieder neu interpretieren, Figuren hinzufügen, es dem Original immer ähnlicher gestalten. Dazu bleibt mir jetzt auch mehr Zeit und Muse, mich damit zu befassen. Mein Geschäft in Düsseldorf habe ich aufgegeben, arbeite nur noch ausstehende Aufträge ab. Mein Wohnort ist jetzt in Kärnten, wo ich als Berater tätig sein werde.

