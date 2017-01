Für Chemnitztalradweg wird alte Stahlbrücke aufgerüstet

Ab März soll der Abschnitt von Markersdorf bis Diethensdorf ausgebaut werden. Zwei Tragwerke über die Chemnitz stehen auf dem Plan. Doch die Reise zum Mulderadweg bleibt steinig und lang.

Von Andy Scharf

erschienen am 05.01.2017



Lunzenau/Markersdorf. Der Brückenschlag für den Chemnitztalradweg ins Wechselburger Muldental nimmt Formen an. Und das in doppelter Hinsicht. Voraussichtlich ab März sollen Arbeiten in den Claußnitzer Ortsteilen Markersdorf und Diethensdorf starten. Etwa 1,9 Millionen Euro sind allein in diesem Jahr für diesen Abschnitt vorgesehen. Mit der Zustimmung zum neuen Haushaltsplan haben Mitglieder des Zweckverbandes "Chemnitztalradweg" während der Sitzung gestern Abend in Lunzenau grünes Licht dafür gegeben.

Bis Frühjahr 2018 geht es dann am insgesamt 2,7 Kilometer langen Abschnitt mit dem Ausbau von Wegen weiter. Südlich wird an den bereits fertiggestellten Radwegabschnitt entlang der Chemnitztalstraße (B 107) in Markersdorf am Abzweig der Straße Alte Mühle angeknüpft. Das nördliche Ende der Baustrecke befindet sich im Claußnitzer Ortsteil Diethensdorf am ehemaligen Bahnübergang mit der Unteren Hauptstraße.

Laut Verbandschef Günter Hermsdorf (CDU) sind dabei zwei Stahlbrücken über die Chemnitz die Mammutaufgaben des Jahres. "Die Bahnbrücken werden saniert, und auf je einer Seite wird parallel zu den Gleisen ein neuer Weg angebaut", erklärte Hermsdorf. Dafür müssen Baustraßen aufgeschüttet werden, die nach Abschluss der Arbeiten asphaltiert werden sollen und zum Radweg avancieren. Dieser verläuft parallel zu den Bahnschienen.

Da der Museumsverein Taura/Markersdorf Draisine-Fahrten anbietet, wird von der einstigen Bahntrasse abgewichen. Der vom öffentlichen Straßennetz abgesetzte Radweg verläuft parallel zur ehemaligen Bahnstrecke Wechselburg-Chemnitz/Küchwald im Tal des Chemnitzflusses und parallel zur Straße im Chemnitztal (S 240).

Damit setzen die Radweg-Aktivisten um Günter Hermsdorf etwa 15 Jahre nach den ersten Projektplänen zum Ritt ins Wechselburger Muldental an. Ende 2017 sollen Details dazu feststehen, wie und wann es über den Wiederauer Ortsteil Stein bis Göritzhain weitergeht - 2022 könnte auch dieser Abschnitt genommen sein, so die Hoffnung. Die Trasse soll größtenteils über die ehemalige Chemnitztalbahnlinie führen, teils sollen Straßen genutzt werden.

Ein angestrebter Lückenschluss des Chemnitztal- und Muldentalradweges wäre damit allerdings noch immer in weiter Ferne. Lunzenaus Rathauschef Ronny Hofmann (CDU) geht davon, dass damit vor 2028 nicht zu rechnen ist - immerhin fast 30 Jahre nach den ersten Plänen. "Die Genehmigungsverfahren sind aufwendiger geworden. Aspekte des Umwelt- und Naturschutzes müssen beachtet sowie die Finanzierung geklärt werden", sagt Hofmann. Aufwand und Kosten für das Projekt seien aus seiner Sicht gerechtfertigt. "Von einer Anbindung nach Chemnitz kann das Muldental touristisch profitieren. Schon heute sind viele Radfahrer unterwegs. Es ist der richtige Weg", so Hofmann.

Doch vorher wird ein weiterer Meilenstein gesetzt. Voraussichtlich noch vor Ostern soll der 5,7-Kilometer lange Abschnitt Markersdorf-Wittgensdorf freigegeben werden - dann können Radler bis Chemnitz fahren. Die Anbindung in Auerswalde soll bis Ende 2017 erfolgen. Kernstück ist eine 105 Meter lange Hängebrücke über die Chemnitz.