Glocken sollen leiser bimmeln

Nach einem Lärmgutachten steht fest: Das Geläut des Rochlitzer Rathausturms ist zu laut. Nun soll auf Wunsch des Stadtrats eine technische Lösung her.

Von Alexander Christoph

erschienen am 31.08.2016



Rochlitz. Die Glocken im Rathausturm sollen künftig auch wieder in den Nachtstunden schlagen - zumindest ist dies der Wunsch der überwiegenden Mehrheit der Rochlitzer Stadträte. Dies hat sich in deren Sitzung am Dienstagabend herauskristallisiert. "So ein großes Gelächter wie jetzt hatten wir selten. Ich bin dafür, dass wir die Glocken wieder einschalten", bemerkte FDP-Mann Uwe Neithart. Und Linkenpolitikerin Ursula Barz betonte: "Das Geläut gehört zum Flair dieser Kleinstadt einfach dazu." Auch andere Stadträte äußerten ihr Unverständnis. Oberbürgermeister Frank Dehne (parteilos) konterte jedoch: "Das ist keine Willkür. Hier werden Grenzwerte überschritten." Eberhard Stopp sprang ihm bei. "Der OB hat von A bis Z alles richtig gemacht. Gesetze sind einzuhalten", sagte der fraktionslose Stadtrat.

Mitte Juli hatte Stadtoberhaupt Dehne nach Beschwerden von Anwohnern das Läuten von 22 bis 6Uhr abgestellt. Seither scheint die Stadt in Befürworter und Gegner gespalten zu sein. Sogar Unterschriften für das nächtliche Läuten wurden gesammelt. Damit, dass sich die Geschichte derart stark hochschaukeln würde, hätte wohl kein Beobachter gerechnet.

"Das mussten wir so handhaben, da wir uns an Recht und Gesetz halten müssen", bekräftigte das Stadtoberhaupt gegenüber der "Freien Presse". Ein Lärmgutachten, das er zur Sitzung vorstellte, stützt dessen Aussage. Danach verursachen die Glocken einen Lärmpegel von im Schnitt 70 Dezibel (dB), in der Spitze 81 dB. Erlaubt sind in den Nachtstunden indes im Schnitt nur 40 dB und höchstens 60 dB.

So einfach wollen sich die Stadträte indes nicht geschlagen geben. Auf Antrag der FDP-Fraktion soll die Verwaltung nun nach einer technischen Möglichkeit suchen, wie die Grenzwerte in Zukunft eingehalten werden können. OB Dehne bleibt skeptisch: "Das wird sehr schwierig werden, mit technischen Mitteln die Grenzwerte einzuhalten. Und der Aufwand muss auch finanziell vertretbar sein." Die ganze Angelegenheit kostete die Kommune bisher rund 1000 Euro für das Gutachten.