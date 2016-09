Hartmannsdorf: Mann will AchtjÃ¤hrige in sein Auto ziehen

Hartmannsdorf: Mann will Achtjährige in sein Auto ziehen

erschienen am 30.09.2016



Hartmannsdorf. Ein unbekannter Autofahrer soll am Donnerstag im mittelsächsischen Hartmannsdorf versucht haben, ein Mädchen in sein Fahrzeug zu ziehen. Wie die Polizei am Freitag meldete, lief die Achtjährige gegen 13.45 Uhr die Friedrichstraße entlang. In Höhe des Grundstücks Nummer 7 hielt nach Angaben des Mädchens ein unbekanntes Fahrzeug neben ihr an. Der Fahrer soll sie angesprochen und versucht haben, sie in sein Auto zu ziehen. Das Mädchen riss sich los und rannte davon. Zuhause erzählte sie von dem Vorfall, woraufhin die Polizei informiert wurde.

Der Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt sein. Er hat nach Angaben des Mädchens eine "Ponyfrisur", einen spitzen Bart, ein Nasenpiercing und eine kräftige Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzgrauen Jacke. Zum Fahrzeug ist nichts bekannt. Die Polizei in Rochlitz bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 03737 7890. (fp)