Im neuen Anbau steckt viel Schweiß

Zum großen Teil durch die Arbeit der Sportler ist das Vereinsheim in Langenleuba-Oberhain entstanden. Es wurde am Samstag eingeweiht.

Von Babette Philipp

erschienen am 13.03.2017



Langenleuba-Oberhain. Der Kraftakt hat sich gelohnt: Mit einem Festtag ist am Samstag nach mehr als anderthalbjähriger Bauzeit der Anbau des neuen Sozialgebäudes des BSV Wacker Langenleuba-Oberhain eingeweiht worden. "Was ihr geleistet und mit euren Händen geschaffen habt, ist aller Ehren wert", zollte der zweite Beigeordnete des Landrates, Jörg Höllmüller, seinen Respekt für die viele Arbeit, die die Sportler in den Bau gesteckt haben.

Passend dazu startete das kleine Programm, das die Steppkes der Kita "Zwergenland" boten, mit dem Lied "Wer will fleißige Handwerker sehn". Es folgte eine Fotodokumentation, die den Verlauf der Bauarbeiten zeigte. Und die hatten es in sich: "Wir haben ab der Bodenplatte eigentlich alles in Eigenleistung erbracht, den Rohbau hochgezogen, verputzt, Kabel verlegt, gemalert", sagte Mischa Kahlert, Schatzmeister des BSV Wacker. Denn nur durch den hohen Anteil an Eigenleistung sei der 125.000 Euro teure Bau finanzierbar gewesen. "Da ist viel Freizeit draufgegangen. Die Arbeitsstunden habe ich nach einer Weile nicht mehr mitgezählt. Um so mehr freuen wir uns, dass der Bau jetzt endlich fertig ist und wir gute Bedingungen haben", betonte Kahlert im Namen der Vereinsmitglieder, die tatkräftig mit zugepackt hatten.

In den Räumen des Anbaus befinden sich Sanitäranlagen, Garderoben, ein Schiedsrichterzimmer und ein Heizungsraum. Das alles genieße man nun außerordentlich. Der alte Bau stammt aus dem Jahr 1980. "Seither war bis auf Schönheitsreparaturen nichts gemacht worden", erzählte Kahlert. Man habe den Kessel noch mit Holz geheizt, die Toiletten seien nur von außen zugänglich und unbeheizt gewesen. "Schlicht, das Gebäude war verschlissen", so Kahlert. Pläne für einen Anbau gab es im Vereinsvorstand schon 2005. "Wir haben damals beschlossen, in zehn Jahren so viel Eigenkapital aufzubauen, dass wir das mit den entsprechenden Förderungen umsetzen können", blickte der Schatzmeister zurück. Die Pläne gingen auf, im Juli 2015 konnte mit dem Bau begonnen werden.

Das erste Mal richtig genutzt worden ist der Anbau am Samstag von den Fußballerinnen des BSV, die gegen die Damen des FSV Grün Weiß Klaffenbach ein Freundschaftsspiel austrugen, das sie 3:0 für sich entscheiden konnten. "Wir freuen sehr über unser neues Heim. Den Hahn aufzudrehen und warmes Wasser zu haben ist toll", war Spielerin Cindy Kahlert begeistert. "Vor der Arbeit der Sportler kann man nur den Hut ziehen", sagte Besucher Udo Lenkeit. Dass der Bau geschafft ist, freute auch Michaele Thiel, die bei Arbeitseinsätzen oft für die Bauleute gekocht hatte. "Das Durchhaltevermögen der Männer war bewundernswert." (mit hö)