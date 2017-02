"Inferno aus Feuer, Schreien und Qualm"

Als Mädchen erlebte die heute 77-jährige Astrid Lose den 13.Februar 1945 in Dresden. Die Rochlitzerin schrieb ihre Erinnerungen an die Bombardierung auf. Bilder, die ihr nicht aus den Kopf gehen.

Von Astrid Lose

erschienen am 13.02.2017



Rochlitz/Dresden. Obwohl ich noch ganz klein war, erinnere ich mich noch sehr genau an die Nacht vom 13. Februar 1945 in Dresden.

Meine Mutter wollte mit mir nach Berlin weiterreisen, um meinen Vater im Lazarett zu besuchen, als auf dem Hauptbahnhof in Dresden die Sirenen heulten und alle Fahrgäste schnell den Zug verlassen mussten. Der Grund: Tiefflieger griffen den Bahnhof an und warfen ihre Bombenlast auf die Gebäude.

Wir duckten uns. Nur dem besonnen Eingreifen eines Aufsichtsbeamten verdankten wir unser Leben. Denn der Mann ließ uns an einer Litfaßsäule Halt machen und die Körper dagegen pressen. Alle anderen Passagiere des Zuges, die sich rennend in die Schutzgräben geflüchtet hatten, verloren ihr Leben. Ich sah Arme und Beine durch die Luft fliegen, schrie vor Entsetzen.

Dieses furchtbare Erlebnis hat sich sehr nachhaltig in meine Erinnerung eingebrannt. Während einer Angriffspause verließ meine Mutter mit mir den Bahnhof. Wir flüchteten in Richtung Altmarkt der Stadt. Überall brannte es, und zu beiden Seiten der Straße lagen verkohlte Leichen. Sie waren bis zur Unkenntlichkeit geschrumpft. Es roch entsetzlich.

Meine Mutter versuchte, mich zu schützen und mir diesen Anblick zu ersparen, als sie plötzlich brannte. Ich war starr vor Schreck. Ihr Rock hatte Feuer gefangen, und sie streifte es geistesgegenwärtig ab. Nur mit Jacke und Unterrock bekleidet, rannte sie mit mir in Richtung Elbe, um sich in den Fluten zu kühlen. Überall ein Inferno aus Feuer, Schreien und dichtem Qualm.

Irgendwie schafften wir es bis zum Fluss. Damals war es bitter kalt, und Eisschollen türmten sich im Wasser. Eine junge Frau schob in rasantem Tempo ihren brennenden Kinderwagen mit dem laut schreienden Baby in Richtung Elbe. Sie versuchte den Brand zu löschen, verlor das Gleichgewicht und ließ den Wagen los. Er wurde zwischen den Schollen zerquetscht und ging unter. Die Frau lief mit irrem Blick am Ufer hin und her, weinte mit grässlichen Tönen, um sich anschließend ebenso in den Fluss zu stürzen. Viele Menschen hatten dem Grauen beigewohnt, hilflos zugesehen.

Die Leute der Feuerwehren waren pausenlos im Einsatz, und die Gesichter der Kameraden versteinert. Ihrem Eingreifen verdanken wir unser Leben, denn wir durften in einem ihrer Wagen einsteigen und wurden aus der lodernden Stadt gebracht. So wurden mit uns weitere sieben Mädchen und Jungen gerettet.

Noch heute erschrecke ich beim Signalton der Feuerwehr, vor allem nachts, und ich kann nicht begreifen, warum sich die Menschen mit solchen grausamen Methoden gegenseitig umbringen. Denn eines scheint sicher: Die menschlichen Gehirne werden nicht müde, sich immer neue und schlimmere Vernichtungswaffen auszudenken und zu benutzen.