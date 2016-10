Jagdbehörde gibt Wechselburgs Wildschweine zum Abschuss frei

Im Schlosspark dürfen nun Schwarzkittel geschossen werden. Das Landratsamt erteilt eine Ausnahmegenehmigung. Denn die Rotten wachsen landkreisweit - und die Gefahr von Seuchen steigt.

Von Andy scharf

erschienen am 28.10.2016



Wechselburg. Der Friede im Wechselburger Schlosspark ist vorerst Geschichte. Mittelsachsens Jagdbehörde hat den Abschuss von Wildschweinen im Areal genehmigt - aus Sicherheitsgründen. "Schwarzwild ist wehrhaft und kann Parkbesucher gefährden. Deren Sicherheit ist oberstes Gebot", teilte eine Sprecherin des Landratsamtes auf Anfrage mit. Damit reagiert das Amt nach mehreren Wildschweingipfeln im Dorf auf Forderungen aus der Gemeinde. Führende Bachen dürfen allerdings weiterhin nicht geschossen werden. Fallen kommen aus Sicherheitsgründen ebenfalls nicht zum Einsatz - auch das war zuletzt Thema gewesen.

Seit Jahren wächst die Wildschweinpopulation in Mittelsachsen deutlich. Ursachen: milde Winter und ein ganzjährig gutes Angebot an Nahrungsmitteln wie Mais, Eicheln, Bucheckern. In Maisschlägen und Wäldern finden sie gute Deckung, was die Jagd erschwert. In Wechselburg hatte sich die Lage in den vergangenen Monaten besonders zugespitzt. Die Wildschweine pflügten nicht nur den unter Denkmalschutz stehenden Schlosspark um, sondern drangen sogar bis in das Dorf und den Friedhof vor. In einem Waldstück nahe der Traschke unweit eines abgebrannten Bauerngutes, hatte ein Anwohner jüngst 80Tiere gezählt. "Ich bin froh, dass die Jäger eine Genehmigung haben. Die Sicherheit der Bürger steht immerhin auf dem Spiel", betonte Bürgermeisterin Renate Naumann (CDU) gestern. Sie will zudem Elektrozäune um eine an den Park angrenzende Wiese aufstellen lassen.

27 derartige Sondergenehmigungen hat die Behörde seit 2012 im Kreis erteilt - so auf der Deponie Burgstädt. Denn eigentlich ist das Jagen in befriedeten Bezirken wie dem Schlosspark strikt verboten, da sich bei Tag und Nacht Menschen darin aufhalten können. Allerdings sind laut Kreissprecherin die Schäden mittlerweile beträchtlich - so hatte unter anderem das Skiareal bei Augustusburg mit Tierattacken zu kämpfen. "Ziel ist, die Wildschweinpopulation kurzfristig zu reduzieren", so die Sprecherin. Dies löse jedoch das Problem nicht, da die Tiere große Distanzen in der Region zurücklegen. Daher fordert das Amt, dass sich auch benachbarte Jagdbezirke "noch stärker engagieren".

Ein Blick in die Statistik bestätigt die Dimension des Problems in Mittelsachsen. Wurden im Jagdjahr 2011/12 rund 2065 Tiere gestreckt, so waren es 2012/13 bereits 3041 und 2015/16 sogar 3325. Hinzu kommen 531 Abschüsse 2015/16 in den Wäldern des Staatsforstes - ein Höchstwert seit 2004. Da mit dem Anstieg der Population des Schwarzwildes laut Amt Gefahr von Tierseuchen auch für Hausschweine steigt, sind Wissenschaftler der Universität Rostock in die Suche nach einer Lösung einbezogen.