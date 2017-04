Kein Strom - Zwangspause für Siemens

Am 11. Mai wird in weiten Teilen von Penig für einige Stunden der Strom abgestellt, weil der Energieversorger die Spannung von 15 auf 20 Kilovolt umstellt. Zu den 9000 betroffenen Kunden zählt der größte Arbeitgeber der Stadt.

Von Rita Türpe

erschienen am 22.04.2017



Penig. Einen Tag Urlaub nehmen oder Überstunden absetzen, darauf können sich die Siemens Beschäftigten in Penig einstellen, die am 11. Mai normalerweise in der Früh- oder Spätschicht arbeiten würden. Wie Unternehmenssprecherin Elke Fuchs erklärte, ist ein Tag Betriebsruhe geplant. Denn an diesem Tag wird die Stromlieferung an den Betrieb mit rund 680 Beschäftigten von 11.30 bis 16 Uhr unterbrochen.

Die Maschinen und Anlagen sollen deshalb bereits am Ende der Nachtschicht heruntergefahren werden. Sie einfach wie die Beleuchtung aus- und danach wieder einzuschalten funktioniere nicht, erklärt Fuchs. Im Normalfall seien zumindest Steuer- und Regeltechnik immer in Betrieb, auch beim Stillstand der Maschinen. Das völlige Herunter- und erneute Hochfahren der komplexen Technik sei kompliziert.

Ohne Unterbrechung der Stromversorgung gehe es jedoch nicht, sagt Evelyn Zaruba, Sprecherin der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom (Mitnetz). In den mehr als vier Stunden, in denen dem Unternehmen die Stromleitung gekappt wird, solle die Trafostation der Firma Siemens umgestellt werden. Der Grund für die Arbeiten sei eine Mittelspannungsumstellung von 15 auf 20 Kilovolt, so die Sprecherin. Die Mitnetz, Tochter-Gesellschaft des Stromversorgers Envia M, führe diese vom 2. Mai bis zum 9. Juni im Einzugsbereich des Umspannwerkes Oberelsdorf durch.

Im Zuge der Arbeiten sollen laut Zaruba insgesamt 158 Trafostationen umgestellt werde. 45 davon sind, wie die der Firma Siemens, eigene Trafostationen der Mittelspannungskunden, sagt sie. Die Termine für die Arbeiten seien langfristig abgesprochen worden. Insgesamt sind von den stundenweisen Stromabschaltungen nach ihren Angaben rund 9000 Kunden betroffen. Sie müssen jeweils mit bis zu acht Stunden ohne Strom rechnen. Die Abschaltungen sind zwischen morgens 7.30 und nachmittags 16 Uhr geplant.

"Die Spannungsumstellung dient der Verbesserung der Qualität und Sicherheit der Stromversorgung", erklärt der Leiter Netzregion Südsachsen, Uwe Kramer. Künftig sollen in der Region nicht mehr 15, sondern 20 Kilovolt durch die Kabel fließen. "Die Umstellung vereinfacht den Netzbetrieb, erhöht die Übertragungsfähigkeit der Netze und reduziert die Verluste", begründet Kramer. Das Mittelspannungsnetz und die Anlagen zu verstärken und auszubauen, bezeichnet er als Voraussetzungen für die Spannungsumstellung.

Die dafür nötigen Unterbrechungen der Stromversorgung betreffen in der Region zu unterschiedlichen Terminen nicht nur die Stadt Penig und die Ortsteile Arnsdorf, Amerika, Chursdorf, Dittmannsdorf, Markersdorf, Tauscha, Thierbach, Wernsdorf und Zinnberg, sondern laut Zaruba auch Kunden in Lunzenau, in den Wechselburger Ortsteil Göhren und Hartha sowie im Königshain-Wiederauer Ortsteil Stein. Beeinträchtigungen, wie der Produktionsausfall bei Siemens, würden so gering wie möglich gehalten, so Zaruba.

"Wir haben Zeit, uns darauf einzustellen und vernünftig zu planen, wie anschließend die Umstellung unserer Anlagen erfolgen soll", sagt Fuchs. In der Nachtschicht vom 11. zum 12. Mai soll die Produktion wieder anlaufen. Das Peniger Getriebewerk ist ein wichtiger Standort für den Konzern Siemens. Hier werden Industriegetriebe hergestellt, die in der Chemischen Industrie genauso Abnehmer finden wie in der Förder- oder Umwelttechnikbranche. Aber auch die Papiermaschinen- sowie die Gummi- und Kunststoffmaschinenindustrie zählen zum Kundenkreis. Außerdem werden Antriebe für Schienenfahrzeuge hergestellt. Da die Peniger in diesem Segment weltweit führend sind, wird laut Fuchs von der Muldestadt aus auch das Geschäft mit Bahngetrieben und Antriebskomponenten gesteuert. (mit acr)