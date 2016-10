List-Wegzug ist perfekt

Der Staatsbetrieb wird von Rochlitz nach Hainichen ziehen. In der Gellertstadt rollen nun die Bagger an. Der lang geplante Schritt wird sich aber noch etwas hinauszögern - wohl bis Ende 2017.

Von Andy Scharf

erschienen am 14.10.2016



Rochlitz/Hainichen. Der Weggang eines der größten Rochlitzer Arbeitgebers wird konkret. Das Landratsamt Mittelsachsen hat den Umbau der ehemaligen Hainichener Reichsbahnschule nun genehmigt. Dies bestätigte ein Behördensprecher gestern auf Anfrage. Damit können der Staatsbetrieb List (ehemals: Landesinstitut für Straßenbau) und dessen 120 Beschäftigte den seit Jahren geplanten Umzug aus dem alten Objekt an der Rochlitzer Seminarstraße in das leer stehende Domizil in der Gellertstadt forcieren.

Für Ende 2017 ist dieser vorgesehen, sagte gestern ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums. Ein Privatmann hat das Objekt erworben - den Namen nennt er mit Verweis auf den Datenschutz nicht. Die List mietet sich ein. Dieses Investorenmodell sei gewählt worden, weil die List ansonsten ein Darlehen benötigt hätte, das Banken laut Sprecher nur mit einer Ausfallbürgschaft des Gesellschafters gewähren würden. Und diese habe der Freistaat nicht geben wollen. Der Ingenieurdienstleister hat die Option, das Objekt nach zwölf Jahren zu erwerben.

Hainichens Bürgermeister Dieter Greysinger (SPD) begrüßt den Durchbruch. Nach dem Weggang vieler Behörden sei dies ein gutes Signal für die Stadt. Laut Greysinger hat das Investorenmodell einen weiteren Grund: Die beabsichtigte Fördermittel-Akquise für die Sanierung sei für private Unternehmen einfacher, als für einen Staatsbetrieb. Bauaktivitäten sollen in Hainichen noch dieses Jahr starten. Projektkosten: rund 5,8 Millionen Euro.

Des einen Freud ist des anderen Leid: In Rochlitz bedauert man den anstehenden Weggang des Ingenieurdienstleisters. "Es brechen Kaufkraft und Steuereinnahmen weg", zeigt Oberbürgermeister Frank Dehne (parteilos) auf. Für ihn schließt sich indes auch ein Kreis. Denn die Ansiedlung der List nach der Kreisreform 1994 ist aus seiner Sicht keine glückliche Entscheidung gewesen. "An diesem Beispiel wird deutlich, dass politische Entscheidungen nicht die tragfähigsten sind. Das ist daher um so bitterer", so Dehne. Hintergrund: Seit 2008 hielten sich hartnäckig Befürchtungen, dass die Gesellschaft aufgrund der maroden Immobilien und der Lage von Rochlitz umziehen soll. So hieß es, die List sei nur noch in Rochlitz, weil das einst FDP-geführte Wirtschaftsministerium dies den FDP-Oberbürgermeistern zugesichert habe. Geschäftsführer Hans-Hermann Göpfert sieht die aktuellen beengten Bedingungen und die Lage in der Provinz als Risiko für die Akquise von Fachkräften an, sagte er einst.

Rochlitz will nach dem Auszug das Gebäude an der Seminarstraße abreißen lassen. 300.000 Euro Fördermittel für den Zweck mussten aufgrund der Verzögerungen jüngst an das Land zurückgegeben werden. Es gibt laut OB Dehne aber die mündliche Zusage, dass diese wieder genehmigt würden. Das Areal soll nicht lange brach liegen. Die Stadt will es neu bebauen. Details verriet OB Dehne noch nicht.