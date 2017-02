Masten und Bäume halten Sturmtief Thomas nicht stand

Starker Wind hat gestern den Feuerwehren einige Einsätze beschert. Knapp zwei Stunden blieb eine Bundesstraße gesperrt.

Von Unserer Redaktion

erschienen am 25.02.2017



Seelitz/Geringswalde. Sturmtief Thomas hat gestern auch die Region um Rochlitz nicht verschont und umgeknickte Bäume, Verkehrsbehinderungen sowie Stromabschaltungen mit sich gebracht. Auf einem Feld bei Zöllnitz, nahe dem Abzweig der B 107 nach Seebitzschen, wurde es gegen 9 Uhr richtig ernst: Ein Strommast drohte umzustürzen, dann wären Stromleitungen auf die Bundesstraße mitgerissen worden.

Anwohner hatten bemerkt, dass der Holzmast der 20-Kilovolt-Mittelspannungsleitung in Schieflage geraten war, sagte gestern Evelyn Zaruba, Sprecherin des zuständigen Stromnetzbetreibers Mitnetz Strom. Um den Mast zu sichern, wurde der Strom bei rund 200 Kunden in Seelitz, Sörnzig, Fischheim und Zöllnitz abgeschaltet, zwischen 8.54 und 11.30 Uhr. Mitnetz-Mitarbeiter verankerten den Mast mit einem Sicherungsgerät im Boden, außerdem wurden zwei Metallstützen angebracht. Der Mast soll in der nächsten Woche ausgetauscht werden.

Auch die Seelitzer Ortsfeuerwehren Steudten, Döhlen und Bernsdorf waren im Einsatz. Mit drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften halfen sie gemeinsam mit der Polizei, die B 107 und die Verbindungsstraße nach Zöllnitz zu sperren, berichtete der Döhlener Wehrleiter Tobias Schiffner. Für knapp zwei Stunden war die Trasse unpassierbar, Lkw mussten warten. "Einen Einsatz wegen eines Strommastes haben wir eher selten", so Schiffner. Schon in den Morgenstunden waren Seelitzer Feuerwehren gefordert: So beräumten sie die Kolkauer Straße in Seelitz und eine Straße in Neudörfchen von umgestürzten Bäumen.

In Lunzenau stürzte ein Baum in eine Niederspannungsleitung am Mühlenweg. Während der Räumarbeiten musste die Stromversorgung aber nicht unterbrochen werden, so Evelyn Zaruba. "Ansonsten sind wir aber verschont geblieben", sagte Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU). Auch in Penig richtete der Sturm laut einer Stadtsprecherin keine nennenswerten Schäden an.

In Wechselburg rückte die Nöbelner Ortswehr Donnerstag Nacht aus, um einen umgeknickten Telekom-Mast zwischen Nöbeln und Meusen von der Straße weg in Richtung Wiese zu verlegen. "Schon am Morgen hing der Mast aber wieder schräg über der Straße", sagte der Nöbelner Wehrleiter Ullrich Eichler gestern.Der Schaden ist laut Telekom-Sprecher Georg von Wagner inzwischen durch das Aufstellen eines neuen Mastes behoben worden.

Sirenengeheul beendete in den Morgenstunden die Nachtruhe in Geringswalde. Der Sturm hatte an der Arraser Straße, etwa in Höhe des Betonwerkes, einen Baum entwurzelt, der die Fahrbahn blockierte. "Wir rückten kurz nach 7 Uhr mit acht Aktiven und zwei Fahrzeugen aus", teilte Einsatzleiter Jan Bret- schneider von der Geringswalder Wehr mit. Der Einsatz sei, nachdem der Baum zerkleinert und die Straße gefegt worden sei, gegen 8.15 Uhr beendet gewesen.

Bereits am Abend vorher gegen 22 Uhr wurde die Zettlitzer Ortswehr an die Verbindungsstraße zwischen Kralapp und Penna gerufen. "Ein entwurzelter Baum hing an der oberirdischen Telefonleitung fest und drohte auf die Straße zu stürzen und die Leitung mitzureißen", beschrieb Feuerwehrmann Friedrich Häber den ersten Einsatz mit sechs beteiligten Aktiven und einem Fahrzeug. Die Beseitigung habe sich als komplizierter als angenommen erwiesen und bis kurz nach Mitternacht hingezogen. "Der nächste Alarm erreichte uns dann gestern früh um sechs", so Häber weiter. "Diesmal blockierte ein morscher Pflaumenbaum die Colditzer Straße, die von Hermsdorf nach Methau führt. Es war Eile geboten, denn der Linienbus wartete schon auf seine Weiterfahrt." (fmu/bp/grün)