Nach Insolvenz: Chursdorfer Landgut steht zum Verkauf

Der kleinen Firma droht die Zerschlagung. Ein Hamburger Makler bietet Büffel, Traktoren und Pachtflächen an. Die Landgut-Lenker hoffen indes, dass der Betrieb erhalten bleibt.

Von Andy Scharf

erschienen am 05.10.2016



Chursdorf/Penig. Die überschuldete Chursdorfer Landgut GbR steht vier Wochen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens am Scheideweg. Offenbar sind die Chancen für den Verkauf der gesamten Gesellschaft an einen Interessenten gering. Denn die Firma ist im Internet ausgeschrieben. Ein Hamburger Makler bietet das Inventar des Landgutes zum Verkauf an - und das einzeln. So werden unter anderem 222 rumänische Wasserbüffel, sieben Traktoren, Erntetechnik, Melkanlage, Verkaufsfahrzeuge sowie Gebäude und Flächen im Internet angeboten.

Bei diesem Asset-Deal müssen Interessenten nicht die gesamte Gesellschaft erwerben, sondern können - vergleichbar einem Einkauf im Supermarkt - einzelne Gegenstände herauslösen. Eine derartige Zerschlagung ist oft das letzte Mittel, wenn die Sanierung aus eigener Kraft oder mit Hilfe von neuen Investoren scheitert. Pendant dazu ist der sogenannte Share-Deal. Dabei erwerben Käufer die Gesellschaft durch Kauf aller oder fast aller Anteile.

Die Chemnitzer Insolvenzverwalter des Landgutes betonen jedoch, den Betrieb fortführen zu wollen und ihn als "funktionierende Einheit" zu verkaufen, sagte Markus Merbecks von der Kanzlei Handschumacher und Partner gestern auf Anfrage der "Freien Presse". Wenn einzelne Assets verkauft würden, dann nur solche, die für die Produktion nicht nötig seien, so der Anwalt. Es sei bei laufendem Produktionsprozess durchaus realistisch, auch nur an einen Interessenten zu veräußern. Letztlich müssen die Gläubiger ohnehin dem Kurs im Insolvenzverfahren zustimmen - die Versammlung ist für November terminiert. Bis dahin können offene Forderungen gegenüber der Landgut GbR noch angemeldet werden.

Laut Anwalt Merbecks laufen aktuell Gespräche mit potenziellen Interessenten aus ganz Deutschland. Die Lage der Büffelfirma bezeichnet er als geordnet. Mitgesellschafter Christian Thiele bestätigte dies gestern. "Die Konsolidierung läuft. Wir gehen davon aus, dass es das Landgut auch 2017 noch geben wird", sagte Thiele, der Anfang September für seiner Vater Manfred Thiele in die Geschäftsleitung gerückt war. Dies war eine erste Entscheidung des Insolvenzverwalters, um professionellere Vertriebs- und Organisationsstrukturen aufzubauen. Laut Thiele ist das Insolvenzgeld mittlerweile an die Beschäftigten gezahlt worden, Entlassungen habe es nicht gegeben, alle Büffel und Geräte seien vor Ort. Am Wochenende war das Landgut zudem auf Märkten in Altenburg und Klaffenbach - der Verkauf der Käse- und Fleischprodukte sei sehr gut gelaufen. Bis zu zwei Schlachtungen sind in diesem Monat geplant.

Neu im Hofladen-Sortiment ist seit September das Chursdorfer Büffelbier. Der schwarze Gerstensaft gehe gut von der Hand, so Christian Thiele. Eine Palette mit Halb-Liter-Kronkorken-Flaschen sind in Hartmannsdorf gebraut worden. Das Bier soll die Chursdorfer bekannter machen.

Die Landgut GbR hatte Anfang August beim Chemnitzer Amtsgericht Insolvenz beantragt. Die Firma drücken Schulden in sechsstelliger Höhe. Finanzprobleme gibt es seit Jahren.