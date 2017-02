Nach Kritik - Rochlitzer Insel-Parkplatz wird abgeriegelt

Noch können Autos jederzeit auf das Areal am Mulde-Ufer fahren. Doch ab Montag ist Schluss. Die Stadt macht die Zufahrt nahe der Schlossmühle per Poller dicht. Ein Leitsystem soll zudem Schlossbesuchern helfen, Parkplätze zu finden.

Von Andy Scharf

erschienen am 18.02.2017



Rochlitz. Bis das Hochwasser im Juni 2013 kam, flogen Fußbälle über die Insel. Seither nutzen vor allem Spaziergänger und Hunde das Areal an der Mulde. Doch bei großen Veranstaltungen auf dem Rochlitzer Schloss rollen Blechlawinen an - auch sonst darf dort geparkt werden.

Das stört allerdings einige Anwohner. Mühleneigentümer Hans Leopold Schlobach ist einer davon. Ihm gehört ein Stück Wiese unterhalb der Zaßnitzer Fußgängerbrücke. "Das wird rücksichtslos durchpflügt, weil die Stadt öffentliche Parkflächen nicht ausweist", moniert Schlobach. Er ringt seit Längerem darum, dass die Zufahrt zur Insel für Autos "rigoros gesperrt wird". Das Insel-Areal sei außerdem schützenswert - und kein Großparkplatz. "Doch die Stadt stellt sich seit Monaten tot", kritisiert Schlobach.

Der Knatsch schwelt schon längere Zeit. Doch nun lässt die Stadtverwaltung die Zufahrt zur Insel zwischen Schlossmühle und Hängebrücke abriegeln. "Wir stellen einen Poller auf. Ab Montag ist die Zufahrt gesperrt", kündigt Oberbürgermeister Frank Dehne (parteilos) auf Anfrage der "Freien Presse" an.

Die Insel werde künftig nur noch bei Groß- und Sonderveranstaltungen auf dem Schloss als Parkplatz genutzt. Schlobachs Kritik weist Dehne entschieden zurück: "Wir stellen uns nicht tot! Dass Problem wird behandelt und geklärt."

Künftig sollen die Flächen an der gegenüberliegenden Bleiche als Zentrumsparkplatz genutzt werden - auch von den Schlossgästen. Ein lange gefordertes Verkehrsleitsystem soll nach Angaben von Dehne in Kürze installiert werden, damit Besucher auch den Weg zu den Parkplätzen finden. Die fehlende Ausschilderung steht in Rochlitz in der Kritik -von Schlossherren, Mühlenbesitzer, Gästen und Gewerbetreibenden. Denn bisher profitiert die Innenstadt kaum durch den Ansturm auf das Rochlitzer Schloss. Dies soll sich mit dem Leitsystem ändern. Dehne: "Von der Bleiche aus werden dann die Besucher über den Schulberg in die Stadt geleitet."

Schlossverwalter Peter Knierriem kann mit der Insel-Sperrung leben; bei normalem Museumsandrang sei man darauf nicht angewiesen. Bei Großveranstaltungen bleibe das Areal als Parkplatz hingegen weiterhin wichtig, verdeutlicht er.

Knierriem betont die Bedeutung eines Park- und Fußgängerleitsystems. "Die Menschen würden gezielt geführt. Davon profitiert die gesamte Stadt." Allerdings sieht er an der Bleiche über eine Ausschilderung hinaus weiteren Handlungsbedarf. So müsse der Untergrund des Schotterparkplatzes besser werden - in den Wintermonaten ist er teils spiegelglatt oder voller Pfützen.

Wünschenswert ist für Knierriem zudem der Bau einer größeren Brücke unweit der Oberschule, sodass Autos bei Bedarf auch aus dieser Richtung auf die Insel fahren können. Grund: Momentan drängen sich Autokolonnen bei Großveranstaltungen durch die schmale Gasse an der Schlossmühle - es staut sich. Laut Dehne sei eine zweite Zufahrt dann sinnvoll, wenn die Insel permanent genutzt würde. Der Schotterparkplatz werde ausgebessert, kündigt der OB an.

Das stört auch Anwohner des Mühlgrabens. "Ich bin nicht mit der Absicht umgezogen, an einer Hauptstraße zu wohnen. Doch an Wochenenden fühle ich mich so", sagt eine Anwohnerin, die namentlich nicht genannt werden will. Die Autokolonnen machten Lärm, Dreck und würden oft keine Rücksicht nehmen. "Daher finde ich es gut, dass die Insel als Parkplatz teilweise gesperrt wird. Am Wochenende habe ich frei, da will ich mich zu Hause erholen", betont sie.

Unter Nachbarn und Spaziergängern ist das Meinungsbild differenziert. Einige stört es nicht, dass Autos auf der Insel parken - solange diese nicht vermüllt. Andere betonen, dass dies nur im Ausnahmefall möglich sein soll. Das Areal müsse naturbelassen bleiben. Es sei nicht zu viel verlangt, einige Meter mehr zum Parkplatz Bleiche zu laufen, so Familie Stiegler aus Zettlitz.

Mühlenbesitzer Schlobach hat mit der Sperrung der Insel sein Ziel erreicht: "Das ist eine gute Lösung." Ein Ärgernis bleibt aber: Viele Hunde erledigen ihr Geschäft ganz unverblümt auf Schlobachs kleiner Wiese. "Die Insel ist ein leicht zu erreichendes Hundeklo geworden." OB Frank Dehne verweist auf aufgestellte Hundetoiletten, die besser genutzt werden könnten.