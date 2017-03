Nach Offerte aus Rochlitz: Penig und Lunzenau bieten Hilfe an

Das Angebot, mit einer Gemeindefusion die Wechselburger Schule zu retten, stößt auf geteiltes Echo. Und eröffnet weitere Optionen.

Von Babette Philipp und Andy Scharf

Wechselburg/Rochlitz. Große Verunsicherung herrscht nach dem Rochlitzer Angebot zur Rettung der Wechselburger Grundschule bei denen, die unmittelbar vom Problem betroffen sind: den Eltern der künftigen Abc-Schützen. "Die Meinungen zur Schule an sich gehen auseinander. In einem Punkt aber sind sich alle einig. Sie möchten zeitnah informiert werden über das, was wird, um planen zu können, unter anderem, wo sie Schulanfang feiern", erklärt Josefine Sacher, Eltersprecherin im Wechselburger Kindergarten.

Seit Anfang vergangener Woche gibt es das offizielle Angebot von Rochlitz für einen Gemeindezusammenschluss mit Wechselburg. In einem Schreiben, über das die Wechselburger Gemeinderäte in nichtoffizieller Sitzung am 21. März beraten wollen, will Rochlitz mit der Fusion den dauerhaften Erhalt der Wechselburger Grundschule gewährleisten. Deren Bestand ist in Gefahr. Nachdem bereits 2015 die Mindestschülerzahl von 15 nicht erreicht wurde, ist das auch für 2017 absehbar. Erneut könnte dann keine erste Klasse gebildet werden.

Nach den Plänen würden zwei Grundschulbezirke festgelegt - Kinder aus einem gehen nach Rochlitz, die aus dem anderen nach Wechselburg. Laut der Sächsischen Bildungsagentur müssen Eltern ihre Kinder dann auch in der Schule anmelden, die zu ihrem Bezirk gehört. Ausnahmeanträge könnten zwar gestellt werden. Allerdings seien triftige Gründe wie Absicherung der Betreuung des Kindes vor oder nach der Schule oder bereits eingeschulte Geschwister nötig, damit diese auch genehmigt werden, so ein Sprecher.

Für die Rettungspläne spricht sich Kreis-Elternrats-Chef Peter Lorenz aus Penig aus. "Das ist die einfachste Variante, um die Grundschule auf Jahre zu sichern." Er fordert die Räte auf, im Interesse der Kinder, Eltern und Region darauf hinzuarbeiten. "Der aktuelle Streit und das Wirrwarr verunsichern nur. Die Gemeinderäte müssen an die Bürger denken - und nicht an ihre eigenen Interessen", so Lorenz. Diese Lösung ermögliche kleine Klassen in Wechselburg - das reize Eltern.

"Natürlich hat der Erhalt der Grundschule oberste Priorität", sagt Mona Kramer, Leiterin der Awo-Kindertagesstätte und des Hortes in Wechselburg. Der Wechsel der Vorschulgruppe in die Grundschule vor Ort sei ideal. "Wir wünschen uns alle im Team, dass das Bestand hat. Wenn man den Kompromiss mit Rochlitz eingehen muss, dann würden wir dem zustimmen." Skeptisch ist sie, ob genügend Kinder in die Schule kommen würden.

Der Fraktionschef der CDU im Rochlitzer Stadtrat steht wie seine Fraktion hinter der Rochlitzer Offerte für eine Fusion. "Wir favorisieren diesen Schritt bereits seit eineinhalb Jahren", sagt Martin Grzelkowski. Eine Entscheidung könne aber nicht Jahre aufgeschoben werden. Denn auch Rochlitz brauche Planungssicherheit - ohne die Wechselburger Schule müsste man in Rochlitz investieren, um Platz für künftige Grundschüler zu haben.

Allerdings gibt es zumindest auf dem Papier weitere Optionen für Wechselburg, um die Grundschule zu retten. So ist die Stadt Penig ebenso bereit, die Hand auszustrecken. "Es gibt aktuell keine Gespräche. Allerdings sind wir dazu bereit", sagte Stadtsprecherin Manuela Tschök-Engelhardt. Eine Schulrettung könnte demnach über eine Zweckvereinbarung zwischen beiden Orten angegangen werden. Tschök-Engelhardt stellt indes klar: "Eine Gemeindefusion wäre für uns keine Bedingung, um im Schulsektor zusammenzuarbeiten."

Auch Lunzenau bietet Wechselburg weiter die Hand an. "Will man dem Willen der Bürger gerecht werden, sollte man die Ortsteile betrachten", bringt Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) eine andere Fusion ins Spiel. Während sich Einwohner des Ortsteils Corba sicher eher nach Lunzenau orientierten, sei das für die Carsdorfer Rochlitz. Das Angebot zur Schulrettung hält Hofmann für ein Lippenbekenntnis. Mittelfristig sei die Schule aufgrund der geringen Geburtenzahlen leider ohnehin nicht zu halten.