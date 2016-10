Nach Streit: Penigs Feuerwehrchef wirft hin

Jan Lange ist als Ortswehrleiter zurückgetreten. Intern hat es Differenzen gegeben. Auch in anderen Wehren gibt es Probleme.

Von Andy Scharf

erschienen am 15.10.2016



Penig. Hinter den Kulissen von Penigs Feuerwehren brennt es: Der seit 2008 amtierende Ortswehrleiter Jan Lange hat sein Amt zur Verfügung gestellt. Das teilte Bürgermeister Thomas Eulenberger (CDU) während der Stadtratssitzung am Donnerstagabend mit. Man habe das Rücktrittsgesuch akzeptiert. Auf Details ging der Rathauschef nicht ein.

Laut "Freie Presse"-Recherchen sorgt die Causa Lange intern schon länger für Differenzen. Fachlich ist er hoch geschätzt und gilt als Profi, der unter anderem den Nachwuchs ausbildet. Doch an Führungsstil und Art scheiden sich dem Hörensagen nach die Geister. So soll es innerhalb der Peniger Feuerwehr seit Jahren zwei Lager geben: Lange-Fans und Lange-Kritiker. Der Rücktritt Langes erfolgte bereits Anfang des Monats. Jan Lange bestätigte auf Anfrage, dass es Differenzen und Lagerbildung gab. Es habe über einen längeren Zeitraum persönliche Konflikte gegeben, sagte Lange gestern. Momentan wolle er dies allerdings nicht näher kommentieren. Die Angelegenheit sei noch nicht komplett ausgestanden, so Lange. In der Wehr wolle er sich jedoch weiter engagieren.

Penigs Gemeindewehrleiter Thomas Cramer bestätigt die Sachverhalte ebenfalls. Auf Details wollte auch er nicht eingehen. "Das ist ein heißes Eisen und eine Ausnahmesituation. Immerhin geht es um die größte Ortswehr", so Cramer, der einräumte, dass Lange und er in der Vergangenheit von Zeit zu Zeit auch Probleme gehabt hatten. Eine Stadtsprecherin sprach ebenfalls von internen Differenzen.

Cramer übt das Amt des Ortswehrleiters in Penig momentan kommissarisch aus. Ende November soll eine Neuwahl stattfinden. Vize-Wehrleiter Michael Pohl ist aus beruflichen Gründen viel unterwegs und könne das daher nicht übernehmen. Ein gutes halbes Dutzend potenzielle Anwärter gibt es für die Lange-Nachfolge, konkrete Kandidaten bisher hingegen nicht. Voraussetzung für den Posten des Ortswehrleiters sind die Ausbildungen zum Gruppen- und Zugführer.

Der Rücktritt Langes von dem Spitzenamtwirft ein Licht auf eine ansonsten nicht beachtete Seite des Ehrenamts. Denn es gibt vermehrt Probleme, Chefposten in den Wehren zu besetzen. "Diese Bürde kann und will sich nicht jeder aufhalsen. Es ist, wie eine kleine Firma zu leiten", betont Thomas Cramer. So fehlt es zurzeit in Langenleuba-Oberhain und Chursdorf ebenfalls an gewählten Wehrleitern - beide Ämter werden kommissarisch ausgeübt. In der Wehr Zinnberg/Thierbach musste man sogar einen Schritt weiter gehen: diese Truppe führt der Markersdorfer Chef mit. Feuerwehrchef Cramer und die Stadtsprecherin betonen unisono, dass diese Entwicklung mittelfristig dazu führen kann, dass nicht alle Ortswehren in der heutigen Struktur erhalten bleiben. "Diese Struktur wird sich ausleben, wenn es nicht gelingt, Leute zu finden, die in der Wehr aktiv sind und auch Leitungsverantwortung übernehmen", so Cramer. In Penig gibt es neun Ortswehren mit aktuell 180 aktiven Feuerwehrleuten.

Bürgermeister Eulenberger betonte, dass auch durch diese Struktur die Einsatzbereitschaft in der Fläche momentan gesichert wird. Es sei angesichts des größer werdenden Einsatzspektrums aber nötig, neue Kameraden für den Dienst zu gewinnen. So gibt es vermehrt Einsätze auf der A 72. Die Kräfte würden aber auch öfter zu Einsätzen gerufen, die eigentlich keine originäre Aufgabe der Wehren sind. "Wir werden zum Öffnen von Wohnungstüren gerufen, weil die Bewohner und die Polizei das nicht schaffen. Das bindet zusätzlich Kräfte", verdeutlicht Eulenberger. Penig wolle sich den hohen Standard weiter leisten, so Eulenberger. 2015 pumpte die Stadt rund 350.000 Euro in die Wehren, dieses Jahr sogar 410.000 Euro. In den kommenden beiden Jahren fließen rund 875.000 Euro in ein neues Depot in Niedersteinbach.