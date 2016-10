Nächstes Reptil verschwunden: Penigerin tippt auf Raub

Immer mehr Tierfreunde aus der Region vermissen Schildkröten. Eine Besitzerin rechnet nun mit dem Schlimmsten. Andere hingegen sind an Alleingänge gewöhnt.

Von Andy Scharf

erschienen am 19.10.2016



Penig. Eine Serie vermisster Tiere setzt sich im Raum Penig fort. Erneut ist ein gepanzerter Vierbeiner aus einem Garten verschwunden. Ritchy ist eine griechische Landschildkröte und lebt seit etwa zehn Jahren bei Familie Schneider-Delau an der Zinnberger Straße Nummer 7. Für die Eigentümer ist ihr Verschwinden ein Schock. "Auch wenn das Tier ruhig ist: Mit den Jahren gewöhnt man sich aneinander. Wenn wir Futter brachten, ist sie immer angewackelt gekommen. Das ist schon traurig", betont Carolin Schneider-Delau.

Eine Suchaktion läuft im sozialen Netzwerk Facebook. Schneider-Delaus sind bereit, eine Kopfprämie für Ritchy zu zahlen: bis zu 140 Euro für diejenigen, die die Schildkröte zurück nach Hause bringen.

Die Eigentümer vermuten, dass Ritchy Opfer eines Raubtieres geworden sein könnte - denn Füchse, Eulen und ein Turmfalke seien in der Gegend aktiv. Dass der eigentlich träge Vierbeiner aus seinem Garten-Paradies ausgebrochen ist, können sie sich nicht vorstellen. "Wir haben das Freigelände nach einem Fluchtversuch vor einigen Jahren zu einem zweiten Alcatraz ausgebaut", schildert Carolin Schneider-Delau. Sie hofft, dass das Tier gefunden wird. Denn den Winter wird es in der Natur bestenfalls mit Glück überleben. Sonst überwintert Ritchy in einem Terrarium im Keller des Wohnhauses - ab und an wacht er auf, säuft etwas Wasser und frisst.

In Arnsdorf vermisst Gerhard Harzendorf seine Wasserschildkröte. "Sie wird in einem Teich ihr Winterquartier bezogen haben und schlummern", sagt der 65-Jährige. Er ist optimistisch, dass sie wieder kommt. "Immerhin hat sie mir schon einiges aufgebürdet", so Harzendorf. Denn seine Schildi kommt und geht, wie sie lustig ist. Sie war 14 Monate lang weg, ehe sie vor fünf Wochen plötzlich wieder im Gartenteich aufgetaucht war - um dann wieder auszubüxen. Die Schildkröte einer Chursdorferin kam jüngst nach einer Nacht von selbst zurück - die Herrchen hatten daraufhin das Freigelände ausbruchsicher gemacht. In den Ordnungsämtern geht es immer wieder tierisch zu. In der Regel beschäftigen entlaufene Hunde und herrenlose Katzen die Mitarbeiter. Mitunter werden die Vierbeiner kurzzeitig im Amt gehalten, bis die Eigentümer sie abholen.

Suchanzeigen mit Fotos der Lieblinge in Amtsblättern und an Anschlagtafeln der Gemeinden werden aufgegeben. In den Rathäusern sind dies allerdings nur Einzelfälle, so der Tenor aus den Ämtern von Geringswalde bis Penig. Finden sich keine Abnehmer, kommen die Tiere in Heime. Mitunter halten aber auch Exoten Anwohner in Atem. So in Geringswalde, als sich eine Ringelnatter durch ein offenes Kellerfenster verirrt hatte. Klaus Uhlemann vom Ordnungsamt spielte damals den Retter. "Ich habe die Schlange eingefangen und dann wieder in der Natur ausgesetzt." Verschollene Tiere beschäftigen sogar die Polizei. Etwa 20 Anzeigen wegen vermeintlichem Diebstahls gab es im Direktionsbereich Chemnitz 2015; dieses Jahr 12. Das Spektrum ist dabei groß: Es reicht von Vögeln über Fische und Katzen bis hin zu Schafen.