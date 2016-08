Neuer Rekord: 170 alte Traktoren und Oldtimer in Breitenborn

Das jährliche Treffen im August hat in der Szene offenbar einen ausgezeichneten Ruf. Denn Jahr um Jahr reisen immer mehr Teilnehmer an.

Von Ralph Hergödt

erschienen am 29.08.2016



Breitenborn. Ein Dorf im Oldtimerfieber: Als am Samstagnachmittag bei brütender Hitze ein Korso von alten Traktoren durch Breitenborn und Wittgensdorf fuhr, schienen fast alle Einwohner auf den Beinen. Das verwundert im Rückblick nicht weiter, denn zu sehen gab es jede Menge historische Nutzfahrzeuge - aber nicht nur. Denn neben Dutzenden von Alttraktoren waren auch Autos und Motorräder vor Ort. Mit rund 170 Teilnehmer konnten die Organisatoren um Ortschaftsbeirat Udo Gotthardt den Rekord vom Vorjahr sogar noch toppen. Damals waren es mehr als 150 Fahrzeuge.

"Das ist kein Wunder", sagte etwa der 18-jährige Dustin Irmscher. Von außerhalb kämen immer mehr Teilnehmer, fuhr das Mitglied der "Breitenborner Schlepperfreunde" fort. Eine Gruppe, in der sich mehr als 30Personen engagieren.

Der rege Zuspruch freut die Organisatoren. Doch weil immer mehr Fahrer mit historischen Autos und Motorrädern mit am Start sind, heißt die Veranstaltung ab diesem Jahr "Traktoren- und Oldtimertreffen Breitenborn", wie Udo Gotthardt erläuterte. "Irgendwas Altes, Historisches fährt in unserem Ort fast jeder", ergänzte Dustin Irmscher.

Längst kommen die Oldtimerfreunde nicht nur aus dem Ort und den benachbarten Orten wie Geithain oder Rochlitz. Bereits am Vortag war ein begeisterter Fan aus Dresden mit seinem Tracker angereist. "Wir haben zum Glück jede Menge Platz an unserem Sportplatz", schmunzelt Irmscher.

Nicht nur am Tag haben die Helfer gut zu tun. Bereits die Vorbereitungen nehmen sie zeitlich arg in Anspruch: Jeder, der in der Vergangenheit am Treffen teilnahm, wird angeschrieben. Von den zurückgeschickten Antwortbögen und deren Daten fertigt Dustins Vater Matthias Irmscher dann Schilder mit Informationen über die aufpolierten Schmuckstücke und Raritäten.