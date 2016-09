Ortschef will Kur fÃ¼r Landgasthof

Ortschef will Kur für Landgasthof

Einen Monat im Amt, hat Erlaus neuer Bürgermeister Peter Ahnert gut Fuß gefasst - und schaut weit in die Zukunft.

Von Franziska Muth

erschienen am 01.10.2016



Erlau. Langeweile ist bisher nicht aufgekommen - im Gegenteil: "Es hat von Anfang an Spaß gemacht. Ich bin ausgelastet, aber nicht überlastet", sagt Peter Ahnert auf die Frage, wie der zurückliegende Monat gelaufen ist.

Viel war neu für den 39-Jährigen. Seit dem 1. September ist der Bauingenieur der neue Mann an der Spitze von Erlau. Als parteiloser Bürgermeister hat er die Nachfolge von Wolfgang Ahnert angetreten.

Manche persönliche Premiere haben die vergangenen vier Wochen für Peter Ahnert bereitgehalten. So sah er sich erstmals in der Evangelischen Werkschule um und besuchte alle vier Kindertagesstätten im Ort, ebenso wie den Heimatverein Erlau und die Volkssolidarität. "Mit meinem Bauhofchef bin ich in der Gegend herumgefahren und habe mir einen Überblick verschafft über Straßen, Brücken, Objekte."

In dieser Woche wurde er vom Gemeinderat für seine siebenjährige Amtszeit verpflichtet und leitete seine erste Gemeinderatssitzung. War Ahnert nervös? "Ich war etwas trainiert durch die Ausschusssitzungen, und es ist gut gelaufen", antwortet der Erlauer mit einem Lächeln.

Eigentlich unterscheide sich eine solche Zusammenkunft nicht von Bauberatungen - und diese hat er während seiner vorherigen Tätigkeit für ein Bauunternehmen mit Geschäftsstelle in Nürnberg reichlich geführt.

Für die neue Baustelle Kommunalpolitik beschafft er sich dennoch das Werkzeug: "Ich lese mich ins Kommunalrecht ein, absolviere in Chemnitz eine Fortbildung zum Verwaltungsfachwirt." Dabei lernt er mit anderen Verwaltungsvertretern der Region, Praxisbeispiele würden ausgetauscht.

Die Praxis begegnet ihm auch im Ort jeden Tag, wenn Ahnert mit den Erlauern ins Gespräch kommt. Dabei erlebe er überall eine große Offenheit. Immer wieder kommen auch Wünsche auf, was angegangen werden sollte. Doch sein Motto lautet: "Eins nach dem anderen."

Zunächst müsse mit dem Generationenbahnhof Erlaus derzeit größtes Bauprojekt abgeschlossen sein - im Mai 2017 soll er eröffnet werden. Für die Zeit danach hat Peter Ahnert aber schon ein nächstes großes Objekt im Blick. "Der Landgasthof Crossen befindet sich in keinem guten Zustand, da besteht in den nächsten Jahren Handlungsbedarf." Den Gasthof nutzen unter anderem der Kegelverein und der Crossener Carnevalsverein, er habe den größten gemeindeeigenen Saal. Nun will man schauen, was an dem Haus gemacht werden muss und woher Fördermittel für eine Sanierung kommen können. Das Projekt sei eines, das ihn sicher über den Großteil der aktuellen Legislaturperiode beschäftigen werde, schätzt Ahnert.

Andere Vorhaben hingegen liegen schon jetzt oder in Kürze auf seinem Tisch. Bis Jahresende soll der Haushaltsplan für 2017 festgezurrt sein. Geplant seien im nächsten Jahr zum Beispiel die Deckensanierung der Kirchstraße in Milkau sowie der Straße nach Döhlen in Sachsendorf. Außerdem stehen die Schaffung neuer Krippenplätze in der Erlauer Kindertagesstätte "Waldhaus" und der Umzug der Hortkinder in die Grundschule an. Noch dieses Jahr sollen zudem alle Ortsfeuerwehren Digitalfunktechnik erhalten.

Egal, wo in Erlau sich gerade etwas dreht - als ein Ziel seiner Amtszeit definiert Ahnert, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken: "Die Identität der Ortschaften soll gewahrt bleiben, aber jeder sollte auch mal aus seinem Ortsteil rausschauen. Ich sehe die Gemeinde als Ganzes." Ein gutes Beispiel sei vor kurzem ein Fest der vier Kitas gewesen, zu dem Familien aller Ortsteile kamen.