Penig: Gassigänger findet aufgeschnittenen Zigarettenautomaten

erschienen am 06.12.2016



Penig. Unbekannte haben einen Zigarettenautomaten in Penig wahrscheinlich gewaltsam von einer Hauswand entfernt, ihn an anderer Stelle aufgeflext und den Inhalt entnommen. Laut Polizei fand ein 52-Jähriger das Gestell ohne Inhalt beim Gassigehen am Dienstagmorgen im Peniger Ortsteil Markersdorf, in der Nähe der Windkrafträder an der B 175. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Bargeld und Zigaretten.

Nach einer Zeugenaussage war der Automat letztmalig am Montag, gegen 17 Uhr, an seinem Ursprungsort am Lutherplatz gesehen worden. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Unter Telefon 03737 7890 sucht die Polizei Hinweise zu den Tätern oder zum Tatvorgangs. (fp)