Penig feilt weiter an Bürgerstiftung

Im Stadtrat wurde ein überarbeiteter Entwurf der Satzung vorgestellt. Er ist transparenter als der erste und räumt mehr Mitspracherecht ein.

Von Babette Philipp

erschienen am 11.02.2017



Penig. Eine von Penig avisierte Bürgerstiftung ist einen weiteren Schritt auf den Weg gebracht worden. Der Stadtrat stimmte in seiner Sitzung am Donnerstagabend dem Entwurf einer Satzung zu. Beschließen indes kann er sie nicht. Das obliegt dann den Stiftern. "Aber wir haben so eine Grundlage für die Bildung der Stiftung überhaupt geschaffen", sagte Bürgermeister Thomas Eulenberger (CDU).

Ziel der Stiftung ist, dass soziale Projekte, Bildung, Kunst, Kultur, Jugend- und Altenhilfe sowie Natur- und Umweltschutzprojekte gefördert werden. "Bürgerliches Engagement wird in kleinen Kommunen immer wichtiger. Mit einer Bürgerstiftung könnten wir unabhängiger von der wirtschaftlichen Lage der Stadt werden", hatte Eulenberger bereits vor etwa einem Jahr betont, als der Gedanke der Stiftung erstmals auf den Tisch kam. Die Stadträte hatten bereits damals grünes Licht gegeben und einen Satzungsentwurf verabschiedet.

Einigen Räten war dieser aber nicht konkret genug. Der überarbeitete Entwurf ist nun laut Eulenberger transparenter und gibt den Stiftern mehr Mitspracherecht bei der Verwendung der Gelder. Dazu soll neben Vorstand und Stiftungsrat eine Stifterversammlung eingerichtet werden. In dieser hat dann laut Satzungsentwurf jeder Stifter ab einem Stiftungsbetrag von 500 Euro drei Jahre in der Stifterversammlung ein Mitspracherecht. Für jedes weitere Jahr ist eine Zustiftung in Höhe von 500 Euro notwendig. Ab Stiftungen von 5000 Euro gilt die Mitgliedschaft auf Lebenszeit.

Sowohl Bürger als auch Vereine, Institutionen sowie Gewerbetreibende und Betriebe können sich in der Stiftung engagieren. Die Unterstützung aus Stiftungsmitteln soll laut Kämmerin Manuela Tschök-Engelhardt nicht nach dem Gießkannenprinzip erfolgen, sondern gezielt und nachhaltig sein. "Denkbar wäre beispielsweise, dass der Freizeittreff Waldhaus Mittel erhält, die für einen Vortrag über Drogenprävention eingesetzt werden oder man könnte eine Buchlesung für Kinder organisieren, um das Interesse am Lesen zu fördern", erklärte sie. Zielstellung sei ein Stiftungskapital von 100.000 bis 200.000 Euro, sodass man mit den Erträgen - Zinsen, Dividenden oder Einnahmen aus Pacht und Vermietung - auch handlungsfähig sei. Wann und ob eine Gründung erfolgt, ist derzeit noch unklar.