Peniger wollen mit Pudding punkten

Die Kohrener Landmolkerei ist auf Wachstumskurs. Das schlägt sich nicht nur in der Anzahl der Mitarbeiter nieder, sondern in der Vielfalt der Produkte. Nun soll bei der Agra-Messe eine Neuheit präsentiert werden.

Von Rita Türpe

erschienen am 11.04.2017



Penig. Die Kohrener Landmolkerei hat sich im vierten Jahr ihres Bestehens am Markt etabliert. Nun sollen bei der Landwirtschaftsmesse Agra in Leipzig vom 4. bis 7. Mai vor allem die Neuheiten aus dem Sortiment des Peniger Unternehmens vorgestellt werden. Zu dem Firmenverbund, der 2014 mit der Molkerei an den Start ging, gehören drei Landwirtschaftsbetriebe aus der Region. In den Ställen der Lunzenauer, Dittmannsdorfer und Osterland Agrargesellschaften stehen, wie Verwaltungsleiterin Marleen Westert sagt, etwa 3000 Milchkühe. Die Molkerei in Penig verarbeitet nach ihren Angaben täglich 120.000 Liter Milch.

Im Zentrum der Präsentation in Halle 2 werden zwei Sorten eines Protein-Puddings stehen, die neu im Sortiment der Molkerei sind. "Wir haben ein Produkt entwickelt, das mit hohem Eiweiß- und geringem Kohlehydratgehalt den Wünschen vieler Konsumenten entspricht", sagt Westert. Für Sportler, die Wert auf Muskelaufbau legen, sei das Dessert genauso interessant wie für Personen, die sich während einer Diät die Leistungsfähigkeit erhalten wollen. Weil funktionelle Nahrungsmittel, die mit zusätzlichen Inhaltsstoffen angereichert sind, im Trend liegen, verspreche sich das Unternehmen einen Markt für die Erzeugnisse. Bei der besucherstarken Agrarschau auf dem Gelände der Neuen Messe in Leipzig solle dafür kräftig geworben werden.

Besucher können kosten, schauen, Vorträge anhören sowie sich über weitere Angebote und das Konzept der Molkerei informieren, erklärt Westert. "Wir wollen zeigen, wie wir Regionalität verstehen und unserem Motto 'Frisch vom Land aus einer Hand' gerecht werden", betont sie.

In den Genossenschaften werde das Futter für die Tiere selbst angebaut, und die Milch komme auf kurzen Wegen in die Molkerei. Diese habe mit etwa 40 Mitarbeitern begonnen, heute seien es 80. Seit 2016 hat der Betrieb die Erlaubnis, selbst auszubilden. Laut Westert gibt es bereits drei Azubis, die Laborant oder Milchtechnologe werden wollen. Weitere sollen im kommenden Ausbildungsjahr hinzu kommen.

Für Produktion und Vertrieb sei im Gewerbegebiet Tauscha eine ehemalige Möbelfabrik umgebaut worden. Es gebe moderne Produktions- und Lagerräume sowie ein Bürogebäude. Die Molkerei im Gewerbegebiet Tauscha gehöre dennoch zu den kleineren Betrieben in Deutschland. "Dadurch können wir schnell auf Marktsituationen reagieren", so Westert. Außerdem seien kleine Produktionseinheiten möglich. Der Verkauf erfolgt in eigenen Läden in Penig und Frohburg. Die Produkte sind zudem in den Geschäften von Einzelhandelsketten wie Netto, Edeka, Kaufland oder Rewe erhältlich. "Wir liefern in Sachsen sowie nach Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern", erklärt die Verwaltungsleiterin. Die Teilnahme an der Messe soll dazu beitragen, die Marke weiter zu etablieren und das Geschäft auszubauen.

Sorgen bereitet dem Unternehmen nach Angaben von Westert der schlechte Milchpreis. "Es gab Phasen, da haben weder die Bauern noch wir Gewinn erzielt", sagt sie. Inzwischen sei es leicht aufwärts gegangen, nun hofften alle, dass sich der Preis stabilisiert. Die Agrargenossenschaften betreiben zudem mit der Gülle Biogasanlagen und produzieren mit Solaranlagen auf den Stalldächern Strom. Für Verbraucher, die sehen wollen, wo ihre Milch herkommt, veranstalten die Molkerei und die Milchproduzenten in Dittmannsdorf bei Borna Milchwandertage. Anmeldung ist unter Ruf 037381 694400 möglich. Am 17. Juni, zum Kreiselfest im Peniger Gewerbegebiet, kann die Landmolkerei von 10 bis 16 Uhr besichtigt werden.