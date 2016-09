Pestizide im KÃ¶nigsfelder Teich: Ursache bleibt ein RÃ¤tsel

Pestizide im Königsfelder Teich: Ursache bleibt ein Rätsel

Eine Studie im Auftrag der Grünen fördert zutage, dass das Gewässer mit Glyphosat belastet ist. Dabei schwimmen seit Jahren Fische im Schloßteich.

Von Franziska Muth

erschienen am 16.09.2016



Königsfeld. Vögel tummeln sich auf dem Gewässer, Schilf wächst am Ufer: Als Idylle präsentiert sich der Schloßteich im Herzen von Königsfeld auf den ersten Blick. Doch das Ergebnis einer Studie trübt nun dieses Bild. So wurde im Teich eine überdurchschnittliche Belastung mit dem Pflanzenschutzmittel Glyphosat ermittelt. Jener Stoff steht im Verdacht, krebserregend zu sein.

Im Auftrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Sächsischen Landtag hat das Umweltinstitut Leipzig 17 ausgewählte Gewässer in ganz Sachsen auf zwölf in der konventionellen Landwirtschaft besonders häufig eingesetzte Pestizide und deren Abbauprodukte geprüft, unter anderem auch auf Glyphosat. Es dient der Unkrautbekämpfung.

Entnommen wurden die Proben von Ende September bis Anfang Oktober 2015, als an vielen Orten die Maisernte erfolgte oder die Felder bestellt wurden, heißt es in einem Papier zur Studie. Laut EU-Qualitätsnorm für Grundwasser, die nach dem Grünen-Landtagsabgeordneten Wolfram Günther aus Schwarzbach im deutschen Recht umgesetzt ist, liegt der Schwellenwert bei den Pestiziden bei 0,1 Mikrogramm pro Liter. Der in Königsfeld gemessene Glyphosat-Wert betrug mit 0,66 mehr als das Sechsfache. Damit war der Teich unter allen geprüften Gewässern am meisten belastet. Festgestellt wurde zudem eine Überschreitung des Grenzwertes für Ampa, ein Abbauprodukt von Glyphosat, im Schwarzbacher Speicher.

In Königsfeld geben sich die Betroffenen ratlos. Gespeist wird der Schloßteich in Königsfeld aus dem Erlsbach. Zuflüsse und weitere Teiche in einem Gebiet mit Wald, landwirtschaftlich genutzten Flächen und Bebauung sind vorgelagert. Bürgermeister Frank Ludwig (parteilos) hat erst in dieser Woche von den Ergebnissen erfahren. "Für mich stellt sich die Frage, welchen Schaden das für die Fische im Teich hat. Ist es bedenklich oder nicht?", sagte er gestern.

Die Gemeinde hat den Teich an die Teichwirtschaften Fuhrmann & Schlegel verpachtet. "Wir halten dort Satzkarpfen", sagt Volker Fuhrmann, Mitinhaber des Schweikershainer Betriebs. Die Tiere kommen im Alter von einem Jahr in den Teich und werden mit zwei Jahren im Herbst in ein anderes Gewässer umgesetzt. Erst nach ein bis zwei weiteren Jahren kommen sie auf den Tisch. Diese Speisefische überprüfe regelmäßig das Veterinäramt auf Rückstände - bisher ohne Beanstandungen. Allerdings wusste Fuhrmann spontan nicht, ob auch auf Glyphosat getestet wird. Aus dem Landratsamt hieß es, es seien keine Anzeigen eingegangen, die Anlass zu Kontrollen gegeben hätten. Fuhrmann würde befürworten, auch die Fische im Teich zu kontrolliert. Ob dies geschieht, blieb gestern ebenso offen wie die Frage nach der Ursache. Bürgermeister Ludwig will nun das Gespräch zu den Fischern suchen sowie wie zur Agrargenossenschaft Königsfeld. "Wir setzen das Mittel ein, halten uns aber an die Anwendungsvorschriften", sagte Martin Fiedler, Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft.

Sachsens Grüne wollen Druck machen, dass im Freistaat weniger Glyphosat eingesetzt wird, so Wolfram Günther. Ziel sei außerdem, dass die Daten unter anderem zur Glyphosatbelastung systematisch erhoben würden: "Wir werden einen Antrag im Landtag einbringen".