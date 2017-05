Preisänderungen sorgen für Debatte

Die Kosten für den Erweiterungsbau der Peniger Kita "Weltentdecker" sind geplant. Doch Einzelleistungen weichen stark von der Berechnung ab. Im Stadtrat wurde heftig diskutiert, vergeben wurden die Aufträge trotzdem.

Von Rita Türpe

erschienen am 20.05.2017



Penig. Bis zum Sommer 2018 soll der Erweiterungsbau der Kindertagesstätte "Weltentdecker" bezugsfertig sein. In der Einrichtung an der Jahnstraße, die 2014 eröffnet hat und Platz für bis zu 48 Mädchen und Jungen im Alter bis zu drei Jahren bietet, sollen damit 25 Krippen- und 36 Kindergartenplätze geschaffen werden. Obwohl im Gegenzug die sanierungsbedürftige Tauschaer Kita geschlossen wird, entstehen 19 Krippenplätze. Diese werden nach Ansicht der Stadträte dringend gebraucht.

Deshalb soll es zügig voran gehen. Allerdings drohten Vergaben von Bauleistungen zur Stadtratssitzung am Donnerstagabend ins Stocken zu geraten. Der Grund waren deutliche Differenzen zwischen den Kostenberechnungen aus dem Jahr 2015 und den aktuellen Vergabevorschlägen der Verwaltung. Geplant sind auf der Baustelle nach dem Fertigstellen des Rohbaus die Montage einer Aluminium-Glasfassade und Dacharbeiten.

Doch das eine soll nun deutlich mehr und das andere weniger kosten. Beides bereitete einigen Räten Bauchschmerzen, wie diese betonten. 2,3 Millionen Euro will die Stadt für dem Erweiterungsbau ausgeben. Was teurer wird, drohe den Rahmen zu sprengen. Doch auch billiger sei nicht unbedingt gut, meinten die Räte. Für Dacharbeiten sind 265.000 Euro vorgesehen. Vergeben wurde der Auftrag nun an eine Dachdeckerfirma aus Rochlitz, die ein Angebot unter 185.000 Euro vorgelegt hatte. Die Verwaltung solle aufklären, welche Veränderungen zu so großen Einsparungen führen können, forderten die Räte. Die Qualität könne leiden, wenn etwa Austauschmaterialien verwendet würden, lautete eine Befürchtung. Einen Grund hat Bürgermeister Thomas Eulenberger (CDU) gestern genannt: "Ursprünglich sollte eine Abhängedecke unter dem Dach mit zum Leistungsumfang gehören, das hat sich geändert", sagte er. Diese solle nun erst beim Innenausbau mit ausgeschrieben werden. Damit wird es dort voraussichtlich teurer.

Die Kosten für die Bauleistung Fassade sind bereits um fast 63.000 Euro in die Höhe geschnellt. Veranschlagt waren laut Stadtchef 122.000 Euro, während zur Ratssitzung über mehr als 184.000 Euro entschieden werden musste. Und dabei handelte es sich bei dem Angebot der Firma Maschinen- und Metallbau Porstmann aus Leubsdorf noch um das günstigste. Konjunkturbedingte Preissteigerungen verursachten laut Eulenberger nur wenig Änderung. Für die Differenz seien vor allem Auflagen beim Brandschutz und zusätzliche Leistungen ausschlaggebend, sagte er.

Das sorgte im Rat für Empörung. "Wir haben das Brandschutzkonzept von einem Planungsbüro erarbeiten lassen. Dort muss man die Vorschriften kennen und beachten", sagte ein Stadtrat. Bei kostspieligen Fehlern solle der Verursacher ermittelt und nicht widerspruchslos alles von der Stadt bezahlt werden, forderten Mitglieder mehrerer Fraktionen.

Andere hielten entgegen, die Prüfer seien unberechenbar. "Es ist logisch nicht nachvollziehbar, weshalb beispielsweise ein Spielflur nicht erlaubt wird, weil es dort nach Ansicht des Prüfingenieurs einen Rettungsweg und zusätzliche Türen geben muss. Die Kinder könnten auch auf anderen Wegen aus jedem Zimmer ins Freie gelangen", unterstützte eine Verwaltungsmitarbeiterin diesen Vorwurf. Um Kosten für den dadurch verursachten Mehraufwand bei Planung und Bauausführung komme die Kommune aber nicht herum, fügte sie an. Sparen könne sie maximal noch bei zusätzlichen Wünschen wie den Sonnenschutzanlagen. Das wollten die Räte jedoch nicht. Die Mehrheit stimmte dem Vergabevorschlag zu.