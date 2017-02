Rochlitz: Leipziger Investor will denkmalgeschützte Gebäude retten

erschienen am 03.02.2017



Rochlitz. Ein Investor aus Leipzig will ein denkmalgeschütztes Haus in Rochlitz sanieren. Michael Nowack, Mitinhaber der Firma Golz Wohnbau, kündigte heute die Sanierung des um 1855 errichteten Wohnhauses an der Dresdner Straße 1, Ecke Clemens-Pfau-Straße/Schützenstraße an. Er wolle das Haus um- und ausbauen. Dafür plane er bis zu zwölf Monate Zeit ein. In dem Gebäude plane er drei bis vier Wohnungen. Das Haus sei nur der Anfang seines Engagements als Investor in Rochlitz. Er habe auch bereits ein Auge auf das ehemalige Sudhaus der Brauerei geworfen. (scf)