Rochlitz macht Ernst: Fusion mit Wechselburg soll Schule retten

Die Stadt bietet dem Dorf erneut die Eingemeindung an. Damit könnte die Zukunft der Bildungsstätte gesichert werden. Außerdem würde Wechselburg finanziell profitieren. Ein Investitionspaket von bis zu 3 Millionen Euro steht im Raum.

Von Babette Philipp und Andy Scharf

erschienen am 02.03.2017



Wechselburg/Rochlitz. Zum dritten Mal in Folge das gleiche Spiel: Die Bildung einer ersten Klasse an der Wechselburger Grundschule wackelt. Momentan sei es unwahrscheinlich, dass die Marke von 15 Abc-Schützen erreicht wird, bestätigen das Sächsische Kultusministerium und die Bildungsagentur auf Anfrage unisono. Die Schule steht bereits seit Jahren aufgrund geringer Schülerzahlen unter Beobachtungsstatus - damit fließen keine Fördermittel für Investitionen.

Es gibt erneut Ausnahmeanträge von Eltern, die ihre Kinder woanders einschulen möchten, so die Bildungsagentur. Damit gäbe es ab Sommer nur noch zwei Klassen in Wechselburg - denn schon 2015 war die Mindestschülerzahl nicht erreicht worden. Klarheit herrscht aber wohl erst im Mai. Eine Kultus-Sprecherin betont indes, dass der Unterricht zunächst auch mit zwei Klassen fortgeführt werden könne.

Eine Offerte aus Rochlitz könnte die Lage der Grundschule nun stabilisieren. Denn die Stadt reicht der Gemeinde erneut die Hand. Seit Anfang vergangener Woche gibt es ein offizielles Angebot für einen Gemeindezusammenschluss. "Freie Presse" liegt dieses Schreiben vom 20. Februar vor, welches auch an die Wechselburger Gemeinderäte weitergeleitet wurde.

Demnach hätte eine Fusion aus Rochlitzer Sicht das Hauptziel, "den dauerhaften Erhalt der dortigen Grundschule zu gewährleisten" und in der Stadt größer werdende Platzproblemen in der eigenen Grundschule zu lösen. Dafür sollen Schulbezirke definiert werden, in denen Kinder aus dem gesamten Gebiet von Rochlitz und Wechselburg aufgeteilt werden - so wie in jeder größeren Stadt auch. Rochlitz würde dann laut Angebot in die Wechselburger Schule investieren. Weiteres Plus für die Gemeinde: Die Stadt stellt in Aussicht, etwa 300.000 Euro jährlich über zehn Jahre in die Infrastruktur zu stecken. Dabei handelt es sich um fusionsbedingte Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen des Freistaates für Rochlitz, da ein neues Gemeindegebiet auch mehr Einwohner hätte.

OB Frank Dehne (parteilos) betonte gestern, dass sich die Wechselburger Räte nun in Ruhe positionieren sollen. Daher wolle er sich nicht näher zum Angebot äußern. Bürgermeisterin Renate Naumann (CDU) hält sich ebenfalls bedeckt - man wolle sich über das Thema zunächst am 21. März in nicht öffentlicher Ratssitzung positionieren, sagte sie gestern. Zuletzt hatte Naumann betont, so lange wie möglich eigenständig bleiben zu wollen - zumindest bis zur 850-Jahr-Feier 2018.

Unter den Gemeinderäten ist das Meinungsbild gespalten. Während die Troika um Matthias Gerstenberger, Jürgen Dost und Andreas Meinhold schon länger für den Schulterschluss mit Rochlitz plädiert, gibt es auch Gegner. So Angela Bräunlich (parteilos). "Die angebliche Schulrettung ist für mich kein Argument für eine Eingemeindung", betonte sie. Denn keiner könne garantieren, dass es in den in Frage kommenden Ortsteilen genügend Kinder gibt, und ob dann die Eltern mit einem Schulbesuch in Wechselburg einverstanden wären. Bräunlich verweist darauf, dass Eltern Widerspruchsmöglichkeiten haben. Man müsse sich irgendwann einer Kommune anschließen, aber überstürzt dürfe man die Eigenständigkeit nicht aufgeben.

Anders sieht das weiterhin Vize-Bürgermeister Stefan Theuer (CDU). Er hatte bereits vor eineinhalb Jahren öffentlich betont, dass in Rochlitz die Zukunft liege. Daran habe sich nichts geändert, sagte er gestern. "Die beste Variante für eine Schulrettung ist die Fusion mit Rochlitz", so Theuer. Man habe unter anderem mit Plänen zum jahrgangsübergreifenden Unterricht viel versucht. Allerdings fehlte dafür die Unterstützung von Lehrern.

Mit Lars Bergmann ist ein weiterer CDU-Rat kompromissbereit. "Die Schule zu erhalten, ist ein wirklich schlagkräftiges Argument für Gespräche über eine Eingemeindung." Die Schule mache die Gemeinde für junge Leute attraktiv. Dass Wechselburg sich irgendwo hinbewegen müsse, sei nur noch eine Frage der Zeit.

Demnächst wird die Schulkonferenz aus Lehrern und Elternvertretern, erneut über jahrgangsübergreifenden Unterricht abstimmen. In den vergangenen Jahren gab es dafür keine Mehrheit. Käme diese nun zustande, könnte die Schule so eventuell vorerst bestehen bleiben.