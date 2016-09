SchildkrÃ¶te brennt durch - Besitzer setzen Kopfgeld aus

Schildkröte brennt durch - Besitzer setzen Kopfgeld aus

Knispel ist weg. Das kleine und faule Reptil hat den Zaun um seinen Gartenteich in Chursdorf locker passiert. Solche Fälle gibt es immer wieder und führen in den Orten zu groß angelegten Suchaktionen.

Von Andy Scharf

erschienen am 30.09.2016



Chursdorf/Arnsdorf. Helle Aufregung im Peniger Ortsteil Chursdorf: Auf dem Grundstück am Landgutweg 23 ist am Mittwoch eine Schildkröte spurlos verschwunden. Das Tier hört auf den Rufnamen Knispel. Besitzer Jenny Oehme und René Rübartsch sind besorgt und ratlos. "Ihr geht es sehr gut bei uns. Sie hat keinen Grund, wegzulaufen", sagt Jenny Oehme.

Die Suchmaschinerie läuft unterdessen auf Hochtouren. Im sozialen Netzwerk Facebook, auf Handzetteln im Dorf und über das Peniger Ordnungsamt ist die Mission Knispel bereits forciert worden. Einen Finderlohn von 80 Euro haben die Besitzern ausgelobt.

Ein Rätsel bleibt, weshalb die etwa 25 Jahre alte Schildkröte überhaupt geflüchtet ist. Wenngleich sie seit einigen Tagen unruhig gewesen sei, so Oehme. Knispel sei mehrfach über den Zaun um den Gartenteich geklettert und habe sogar Kabelbinder durchgebissen. "Sie meint es also ernst", konstatiert Jenny Oehme. Dies sei untypisch für das faule Tier, das sich sogar fast ausschließlich von Hand mit Goldfischen füttern lässt. Vermutlich hat es sich Knispel in einem Teich gemütlich gemacht. Angst brauche niemand zu haben; Knispel sei harmlos und beiße nicht. Bis zum Wiederauffinden schwingt Unsicherheit über das tierische Schicksal bei den Besitzern mit. Jenny Oehme hofft, dass die Schildkröte mit südamerikanischen Wurzeln nicht auf dem Rücken liegen geblieben ist: "Das wäre ihr Tod. Dann bricht der Kreislauf zusammen."

Knispels Flucht ist kein Einzelfall. In Penig ist vor zwei Wochen eine kleine Schildkröte verschwunden. In Arnsdorf hat sich Gerhard Harzendorf fast schon daran gewöhnt, dass seine Schildi kommt und geht. "Sie war 14 Monate weg. Doch vor drei Wochen ist sie plötzlich wieder im Gartenteich aufgetaucht", sagt der 65-Jährige. Er vermutet, dass sich seine Schmuckschildkröte in Regenrückhaltebecken und Schilfteiche zurückzieht.

Mittlerweile ist das Reptil schon wieder ausgebüxt. Harzendorf: "Vielleicht ist ihr der Trubel in meinem Teich zu groß. Es gibt Goldfische und einen 50-Zentimer-Sterlet-Stör." Am Vortag des jüngsten Ausbruchs hatte der 65-Jährige schon eine mulmiges Gefühl - denn Schildi versuchte permanent, die kleine Bruchsteinmauer zu überwinden. Autofahrer haben sie vor einigen Tagen am Fahrbahnrand in Arnsdorf gesichtet. Bevor sie das Panzertier greifen konnten, verschwand es im hohen Gras. Harzendorf: "Es ist schon traurig. Aber so lange es ihr gut geht, kann ich damit leben."

Angst, dass die Tiere die bevorstehenden kalten Monate nicht überleben, müssen weder Oehme noch Harzendorf haben. Schildkröten fallen in eine Art Winterstarre. Besitzer lassen sie bei etwas unter zehn Grad oft im Keller schlafen. Im Freien haben sie es schwer: Frost vertragen sie laut Experten nicht. Harzendorfs Schildi hatte Glück: Sie gräbt sich im Teichboden ein.