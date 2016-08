Schwarzbach: Hunde aus Zwinger gestohlen - Polizei sucht Zeugen

erschienen am 24.08.2016



Königsfeld OT Schwarzbach. Unbekannte haben am Dienstag aus einem Zwinger an der Straße Waldhaus im Königsfelder Ortsteil Schwarzbach zwei Hunde der Rasse Shih Tzu geklaut.

Wie die Polizei informierte hatten sich die Täter während der Abwesenheit der Besitzer zwischen 15 und 21.30 Uhr Zutritt zum Grundstück verschafft. Unbemerkt konnten sie die schwarz-weiße Hündin und den beigefarbenen Rüden stehlen. Der Wert der Tiere wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizei in Rochlitz unter Telefon 03737 789-0. (fp)