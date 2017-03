Seelitz im Clinch mit Hainichen

Nach einem Feuerwehreinsatz haben sich die Kommunen über eine Rechnung gestritten. Vor Gericht kam es zum Vergleich. Doch das Problem bleibt: In Sachsen kalkuliert jeder Ort, wie er will.

Von Franziska Muth

erschienen am 17.03.2017



Seelitz/Hainichen. Wie viel Geld darf eine Kommune einer anderen nach einem Feuerwehreinsatz in Rechnung stellen? Das ist in Sachsen nicht einheitlich geregelt. Und deshalb gibt es Zwist unter den Städten und Gemeinden, jüngst zwischen der Gemeinde Seelitz und der Stadt Hainichen. Am Ende hat man sich erst vor Gericht geeinigt.

Rückblick: Am Abend des 8. Juni 2013 tritt Ammoniak - ein giftiges Gas - aus einer Kühlmittelleitung der Pelztierfarm im Seelitzer Ortsteil Döhlen aus. Über die Rettungsleitstelle werden die Gefahrgutzüge 1 und 2 des Landkreises angefordert. Zehn Wehren sind im Einsatz, unter anderem Hainichen mit zwei Feuerwehrleuten und einem Rüstwagen. Nach Stunden ist das Rohr abgedichtet, die Gefahr gebannt.

Aber der Einsatz hat Folgen. Wie alle Wehren von außerhalb stellt die Stadt Hainichen der Gemeinde Seelitz die Kosten für den Einsatz in Rechnung. 477 Euro soll Seelitz zahlen. "Eine zu hohe Forderung aus unserer Sicht", sagt Mario Rosemann, Hauptamtsleiter in Rochlitz. Die Stadt vertritt Seelitz in der Verwaltungsgemeinschaft. Auch die Rechnung anderer Wehren gedenkt die Gemeinde Seelitz - die später dem Verursacher, also der Pelztierfarm, das Geld in Rechnung stellen wird - nicht in voller Höhe zu begleichen. Insgesamt wären dies laut Rosemann 21.000 Euro gewesen. Der Pelztierfarmbetreiber wäre nicht bereit gewesen, diese Summe zu zahlen, sagt der Seelitzer Bürgermeister Thomas Oertel (parteilos). "Er hat angekündigt, dass er dann gegen Seelitz klagt", so Oertel. Pelztierfarmbetreiber Ronald Schirmer wollte sich gestern nicht äußern.

Seelitz kommt mit den Wehren ins Gespräch, einigt sich auf geringere Beträge. Die Stadt Hainichen aber bleibt trotz Widerspruchs aus Seelitz bei ihrer Forderung. Schließlich klagt Seelitz gegen Hainichen. Am Verwaltungsgericht in Chemnitz schloss man jetzt einen Vergleich über 80 Euro - ein Sechstel der Ursprungssumme. Zudem müssen beide Kommunen ihre Auslagen selbst tragen und teilen sich die Gerichtskosten, sagt Gerichtssprecher Mark Artus.

Wie aber kam Hainichen zur Forderung? Es hat sich dabei an seiner Satzung orientiert, die auch die Kosten beim Einsatz in einer anderen Kommune regelt. Danach müssen etwa für den Rüstwagen 60 Euro pro Stunde gezahlt werden. Kalkuliert wurde der Satz nach den Fix- und Betriebskosten, die bei durchschnittlich jährlich 143 Einsatzstunden des Wagens anfallen, erläutert Thomas Böhme, Bau- und Ordnungsamtsleiter. Die Kalkulationsform nach den tatsächlichen jeweiligen Einsatzstunden pro Jahr sei von fast allen Kommunen in Sachsen, unter anderem auch von Rochlitz und Seelitz gewählt worden.

Dass viele es so machen, heißt nicht, dass dies rechtskonform ist. Das Verwaltungsgericht hält für denkbar: Wenn schon pauschaliert wird, dann muss die Berechnung über alle Stunden, die das Jahr hat - also 8760 -, erfolgen, da die Pflichtaufgabe Feuerwehr immer erbracht werden muss, bestätigt Sprecher Artus. Würde Hainichen so rechnen, käme es für den Rüstwagen auf weniger als einen Euro pro Stunde.

Das Gericht vertritt indes eine andere Auffassung: Eigentlich sollten nur die konkreten Einsatzkosten wie Aufwandsentschädigung, Lohnausfall und Kraftstoffverbrauch zum Ansatz gebracht werden.

Landesweit ist der Kostenersatz bei Feuerwehreinsätzen im Brandschutzgesetz geregelt. Allerdings legt das nicht verbindlich fest, dass die Gemeinden ihre Ansprüche pauschalieren können und wie sie die Kosten kalkulieren sollen, bestätigt Pia Leson, Sprecherin des Innenministeriums. "Das Problem wird auf den Schultern der Kommunen abgeladen", so Amtsleiter Böhme.

Auch andernorts herrschte eine uneinheitliche Praxis. In Baden-Württemberg hat man aber reagiert, 2016 die Stundensätze für die Feuerwehrfahrzeuge landesweit festgelegt. In Sachsen soll das Gesetz bis 2019 geändert werden - so sollen zum Beispiel Stundensätze nicht festgesetzt werden. Kommunen soll aber ermöglicht werden, wie es gestern seitens des Innenministeriums hieß, Pauschalen für Einsätze zu erheben.