Seelitzer Obstgut will vorerst keine Ã–koÃ¤pfel anbauen

Seelitzer Obstgut will vorerst keine Ökoäpfel anbauen

Wolfgang Kuhn, Inhaber des Döhlener Betriebs, hält die Umstellung für ein finanzielles Risiko. Bei der Apfelernte rechnet er dieses Jahr mit einem guten Ergebnis - wie Sachsens Obstbauern generell.

Von Franziska Muth

erschienen am 27.08.2016



Döhlen. Für das Obstgut Seelitz in Döhlen ist ökologischer Anbau momentan kein Thema. Das sagte Inhaber Wolfgang Kuhn gestern auf einer Pressekonferenz zur Eröffnung der diesjährigen sächsischen Apfelsaison. Jene fand zum zweiten Mal nach 2004 auf dem Obstgut statt.

"Eine Teilumstellung wäre sicher möglich, wird aber bisher nicht gefördert", ergänzte der Betriebschef am Rande des Termins. Finanzielle Unterstützung gebe es nur für eine Umstellung des gesamten Betriebs. Kuhn: "Das Risiko ist mir zu groß."

In Seelitz setze man seit vielen Jahren auf integrierte Produktion als Zwischenform zwischen konventioneller und ökologischer Landwirtschaft. "Wir versuchen, unsere Nützlinge zu schonen", sagte der 64-Jährige. So würden nur so viele Pflanzenschutzmittel wie nötig eingesetzt - um etwa die Raubmilbe zu schützen, die wiederum Feind der apfelschädlichen Spinnmilbe ist.

Die Apfelproduktion macht im Obstgut mit den 13 Beschäftigten, einem Auszubildenden und Saisonarbeitskräften 90 Prozent vom Umsatz aus. Auf 66 Hektar werden die Äpfel angebaut, in 23 Sorten (siehe nebenstehende Auswahl). Zu den Hauptsorten zählen Jonagold, Gala, Elstar und Pinova. Um in der Direktvermarktung noch mehr zu punkten, wachsen etwa auch Berlepsch und Alkmene am Baum. Damit versuchen die Döhlener, Nischen zu nutzen. Auch sie müssen mit Absatzschwierigkeiten im Großhandel kämpfen. Den Druck, der sich durch niedrige Preise infolge des Importstopps nach dem Russland-Embargo ergibt, spüre die ganze Branche, bestätigte Gerd Kalbitz, Vorsitzender des Verbandes "Sächsisches Obst".

Für dieses Jahr erwartet Obstgutinhaber Kuhn eine Apfelernte von 1400 Tonnen: "Das sind 150 Tonnen weniger als 2015, trotzdem ist das gut." In Sachsen rechnet man mit 88.000 Tonnen, 2015 waren es laut Verbandschef Kalbitz 94.000. "Trotz des nicht optimalen Wetters und Frosts zur Blüte wird es eine gute Ernte." Die Äpfel hätten eine bessere Qualität und Größe als im Vorjahr.