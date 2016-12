Sozialbetrügern auf der Spur: Polizei fahndet in Fischheim

erschienen am 05.12.2016



Fischheim/Seelitz. Für Aufsehen hat am Montagvormittag ein groß angelegter Einsatz der Polizei in Fischheim gesorgt. Die Beamten - neben fünf Streifenwagen waren nach Angaben eines Augenzeugen auch zivile Einsatzfahrzeuge vor Ort - durchsuchten gegen 9 Uhr ein Haus an der Fischheimer Straße.

Laut einer Sprecherin der Chemnitzer Staatsanwaltschaft waren die Ermittler mutmaßlichen Sozialbetrügern auf der Spur - es sei um Hartz-IV-Leistungen gegangen. Ob es zu Festnahmen kam, konnte die Sprecherin am Montag nicht sagen. Dem Einsatz war ein monatelanges Ermittlungsverfahren vorausgegangen. Der Fall war bei der Staatsanwaltschaft seit September anhängig. (scf)