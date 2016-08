Strom fÃ¼r 790 Eigenheime soll auf Peniger Deponie erzeugt werden

Strom für 790 Eigenheime soll auf Peniger Deponie erzeugt werden

Langen Ankündigungen sollen nun Taten folgen: Auf einem Areal zwischen A 72 und Leipziger Straße will eine Firma einen Solarpark errichten. Der soll etwa so groß sein wie sechs Fußballfelder.

Von Andy Scharf

erschienen am 26.08.2016



Penig/Dittmannsdorf. Die frühere Deponie nahe der Peniger Autobahnabfahrt Am Zeisig soll zu einem Solarpark avancieren. Ein Unternehmer aus Chemnitz kann voraussichtlich 2017 seine seit Jahren verfolgten Pläne umsetzen. Auf einer Fläche von rund fünf Hektar sollen statische Fotovoltaikmodule aufgebaut werden - das entspricht in etwa der Größe von sechs Fußballfeldern. Laut Geschäftsführer Tilo Schilling von der Firma HDS Schilling soll die 3-Millionen-Euro-Investition möglichst Ende kommenden Jahres abgeschlossen sein.

Auch im Peniger Rathaus ist man froh, dass das Projekt nun Fahrt aufnimmt. Laut Bauamtschefin Cornelia Quaas ist es bisher vor allem daran gescheitert, dass der Boden auf der renaturierten Müllhalde durch eingerammte Halterungen nicht zerstört werden darf und nicht besonders tragfähig ist. "Der Investor hat bereits Solarparks auf Deponien gebaut. Er greift nicht tief in den Untergrund ein, sondern lässt ein Gemisch auftragen, auf dem kleine Fundamentblöcke gegossen werden", so Quaas. Die Deckschicht in einem Meter Tiefe dürfe nicht zerstört werden. Daher sind sogenannte Querrammungen geplant.

Etwa 30 Referenzprojekte führt Schilling auf seiner Homepage auf. Ein mit sechs Hektar rein von der Fläche her vergleichbarer Solarpark in Boxberg (Oberlausitz) bringt eine Leistung von rund 3000 Kilowatt-Peak - so soll es auch in Dittmannsdorf bei Penig sein. Rein rechnerisch können die 12.768 Module Strom für 790 Haushalte mit einem Durchschnittsverbrauch von etwa 3500 Kilowattstunden pro Jahr erzeugen. Die Lage rund um Penig ist offenbar ideal. Tilo Schilling rechnet deshalb mit einem ähnlichen Ertrag wie in Boxberg. Denn das Gebiet zwischen Penig, Meerane und Limbach-Oberfrohna soll eine sogenannte Sonneninsel bilden. Daten des Deutschen Wetterdienstes bestätigen, dass die Sonne in einigen Jahren in dieser Region überdurchschnittlich häufig schien. Während die auftreffende Solarstrahlung in Deutschland im monatlichen Mittel rund 1130 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Tag misst, betrug hier der Mittelwert etwa 1200 Kilowattstunden pro Quadratmeter.

Mitte 2017 sollen die Genehmigungsverfahren abgeschlossen sein. Schilling geht davon aus, dass entlang der Autobahn kein Sichtschutz installiert werden muss. "Wir lassen ein Gutachten anfertigen. Topografisch haben Autofahrer aber keinen Sichtkontakt zu den Modulen", sagt er. In seinem Park an der A 14 nahe dem Leisniger Ortsteil Bockelwitz musste Schilling derweil Schutzwände aufstellen, damit Autofahrer nicht geblendet werden.

Da die Bundesregierung die Energiewende teils zurückdreht, ist es für Investoren nicht mehr ganz so einfach, Solarparks zu errichten. Laut einem Sprecher des Bundesverbandes der Solarwirtschaft gibt es nur wenige Flächen in Deutschland, auf denen Parks entstehen dürfen. Dazu zählten neben früheren sowjetischen Militärbasen - deren Böden teils belastet sind - eben Deponien. Die hüglige Topografie sei ideal, damit die Module im richtigen Winkel ausgerichtet und effizient Strom produzieren können. Der Sprecher betont: "Trotz gekürzter Einspeisevergütung für den erzeugten Strom ins Netz kann man mit Parks Geld verdienen. Je größer, desto besser." Dies liege an den um 80 Prozent gefallenen Modulpreisen seit 2006.

Ein einzelner Park dürfte aber in Deutschland maximal eine Leistung von zehn Megawatt aufweisen - der Dittmannsdorfer Park soll etwa vier Megawatt aufweisen.