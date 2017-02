Traditionschören mangelt es an Nachwuchs

Ein Kirchenmusikdirektor fürchtet das Wegbrechen einer Lebenskultur: In Rochlitz fehlen Kurrende-Kinder, vielerorts erklingen Volkslieder nur noch aus den Kehlen betagter Sänger. Doch es gibt neue Formate und Ensembles.

Von Rita Türpe

erschienen am 28.02.2017



Rochlitz/Penig. Nach fast 500 Jahren droht der Kurrende der evangelischen Kantorei in Rochlitz das Aus. Kirchenmusikdirektor und Kantor Jens Petzl hat die Kinderchorarbeit in der bisher üblichen Form im vorigen Jahr einstellen müssen. Es gab nicht mehr genug junge Sängerinnen und Sänger für den Traditionschor. Stattdessen wird nun eine Kindermusikgruppe aufgebaut.

"Der Kantorei geht es mit 30 Mitgliedern gut", sagt Petzl. Doch für Kinder scheine das Singen und wöchentliche Proben kaum noch attraktiv zu sein. Selbstverständlich frage man sich zuerst selbst, ob man etwas grundlegend falsch mache, so der Kantor. Nach seinen Angaben wurde die Kantorei im 16. Jahrhundert gegründet. In der Zeit der Reformation erfolgte üblicherweise auch die Bindung schon früher bestehender Schülerchöre an die evangelische Kirche. Dass sich eine stabile Tradition entwickeln konnte, liegt laut Petzl auch daran, dass die Kurrende früher wohl immer im Zusammenhang mit der Schule stand.

Den Hauptgrund für den Mangel an Kurrende-Mitgliedern im vorigen Jahr, durch den "die Besetzung altersmäßig zu weit auseinanderging", sieht er jedoch an anderer Stelle. "Das Singen, und das geistliche noch dazu, wird als völlig nebensächlich erachtet", sagt Petzl.

Hinzu komme, dass ein nüchterner Blick auf die Musikangebote in seiner und umliegenden Kirchgemeinden zeige, dass es die meisten Menschen vor Ort nicht interessiere. Ein Großteil der Zuhörer zu den Konzerten in der Rochlitzer Kirche komme von auswärts. Er sei in Sorge, dass ein Stück Lebenskultur wegbrechen könnte, so Petzl. Die neu begonnene Arbeit mit der Kindermusikgruppe ist ihm deshalb wichtig.

Das Nachwuchsproblem ist auch anderen Chören in der Region vertraut. "Als Chorleiter muss man für neue Ideen offen sein", betont Ramona Winkler, Vereinsvorsitzende des Gemischten Chores Penig. Der Spagat zwischen Traditionellem und Neuem sei machbar, ihr Chor habe bislang stets mit rund 30 aktiven Mitgliedern arbeiten können. Ein Glücksfall ist aus ihrer Sicht der Probenraum im Freien Gymnasium.

Fluktuation habe es immer gegeben, so Winkler. Dafür kamen Sänger auf Probe, die bis zu einem halben Jahr ohne Mitgliedschaft willkommen sind, und neue Mitglieder hinzu. Der Chorleiter beziehe instrumentales Können der Sänger und Tanzchoreografien in die Programme ein. Das motiviere die Mitglieder, das Publikum reagiere positiv.

"Neue Formate locken", bestätigt die Peniger Rathaus-Sprecherin. Einen vollen Ratssaal erwarte sie auch vom Konzert mit dem Chor am Samstag, 15.30 Uhr. Dabei werde eine deutsch-österreichische Melange mit Klavier- und Chormusik, Moderation, Lyrik und Prosa sowie Uraufführungen geboten. Gerade für die Jungen unter den zwischen elf und über 60 Jahre alten Chormitgliedern seien Auftritte wichtig, sagt Winkler. Zudem spürten und schätzten diese die Zusammengehörigkeit, die sie dabei erleben. Der Chor wiederum profitiert nach ihrer Einschätzung von den jungen Stimmen. "Wir klingen anders als andere Chöre", sagt Winkler.

Einer davon ist der Peniger Männerchor. "Unsere Proben sind Rentnertreffs, aber wir genießen diese glücklichen Momente", sagt der Chef des Niedersteinbacher Männergesangsvereins, Gottfried Götze. Das Durchschnittsalter der 16 Aktiven liege bei etwa 74 Jahren, der Chorleiter sei 87 Jahre alt. "Wenn durch Krankheit oder anderes weitere Stimmen ausfallen, können wir nicht mehr auftreten", urteilt Götze.

Der Rochlitzer Frauenchor hat laut Leiterin Ursula Barz noch 22 Sängerinnen und viele Auftritte, aber auch ihm fehlen junge Stimmen. "Die Jungen scheuen die harte Arbeit in einem Laienchor", glaubt sie. Zudem müsse sich jeder einordnen können. Popmusik sei obendrein beliebter als traditionelles Liedgut, dem sich Volkschöre verpflichtet sehen.

Diese Trends gelten nach Angaben des Sächsischen Chorverbandes im gesamten Freistaat. Zwar sei die Zahl der Chöre fast konstant, sagt Geschäftsführer Thomas Lohse. Allerdings nehme die Anzahl der Gemeinschaften, die klassisches und Volksliedgut pflegen, ab. Dafür gehen kleinere, jüngere Ensemble neu an den Start. Dem Verband gehören aktuell mehr als 260 Chöre mit rund 8000 Mitgliedern an.