Umleitung an A 72 bleibt bis 2019

erschienen am 06.12.2016



Borna. Wohl noch Jahre wird es am Kreuzungsbereich der Autobahn 72 bei Borna mit den Bundesstraßen 95 und 93 eng zugehen. Der Knoten ist derzeit nicht mehr direkt passierbar. Die Fahrzeuge aus Richtung Rochlitz und Leipzig werden mittels Ampelregelung an der Kreuzung vorbeigeführt. Dafür ist ein Provisorium gebaut worden, das voraussichtlich bis 2019 bestehen bleibt, teilte Nicole Wernicke vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit.

Aus Richtung Rochlitz gibt es auf der Strecke teils nur eine Spur, Autofahrer berichteten in den vergangenen Tagen immer wieder von Staus. Eingerichtet wurde die Umleitung für den Bau des nächsten, rund 9,4 Kilometer langen Stücks der A 72 von Borna-Nord bis Rötha, das rund 125 Millionen Euro kostet. Die Ampelregelung soll spätestens aufgehoben werden, wenn das Stück fertig ist. (fmu)