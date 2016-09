Verdreckt, aber munter: Knispel ist wieder da

Von Andy Scharf

erschienen am 30.09.2016



Chursdorf/Arnsdorf. Fix und fertig, schmutzig aber lebendig: Die vermisste Chursdorfer Schildkröte Knispel ist nach einem Tag wieder aufgetaucht. Seine Besitzer fanden die 25 Jahre alte Dame unter ihrem Auto in der Grundstückseinfahrt am Landgutweg 23. "Sie war völlig verdreckt und kraftlos. Doch Knispel lebt. Wir sind erleichtert und froh, dass sie wieder das ist", sagte gestern Jenny Oehme.

Das kleine Reptil ist der Familie ans Herz gewachsen - Freund René Rübartsch hat Knispel immerhin von Klein an aufgezogen. Entsprechend besorgt war das Paar, als sie sahen, in welchem Zustand die Schildkröte nach seiner Rückkehr war. Jenny Oehme schildert die Szenen: "Mein Freund hat sie hochgehoben, doch sie lies die Beinchen und das Köpfchen kraftlos hängen. Sie war dehydriert." Er habe Knispel gleich in den Teich gesetzt, wo sie zunächst abgesunken sei. Nach einigen Stunden hatte sie sich aber wieder erholt und schwamm im Gartenteich umher. "Ich hoffe, dass sie sich das merkt und nicht noch einmal auf Entdeckungstour geht. Gerade im Winter ist es schwer, zu überleben", sagt die 28-Jährige.

Damit dies nicht noch einmal passiert, haben die Besitzer die Sicherheitsstandards am Gartenteich erhöht. Noch gestern wurde ein neuer, engmaschigerer und etwa 50 Zentimeter hoher Zaun gezogen. Nun könne Knispel mit den Füßchen nicht mehr in die Maschen treten und empor klettern. Der alte Zaun war hingegen kein Hindernis: Sogar Kabelbinder hatte Knispel auf seiner Flucht in die Freiheit zerrissen gehabt.

So viel Glück wie die Chursdorfer hatte der Arnsdorfer Gerhard Harzendorf unterdessen nicht. Seine Schildkröte bleibt verschwunden. Der 65-Jährige hat sich aber fast schon daran gewöhnt, dass seine Schildi kommt und geht. Sie war

14 Monate weg, ehe sie vor drei Wochen plötzlich wieder im Gartenteich aufgetaucht war - um dann wieder auszubüxen. Harzendorf: "Vielleicht ist ihr der Trubel in meinem Teich zu groß. Es gibt Goldfische und einen 50-Zentimer-Sterlet-Stör."

Tierische Schicksale halten auch die Peniger Stadtverwaltung regelmäßig auf Trab. Entlaufene und herrenlose Hunde und Katzen werden regelmäßig gemeldet, sagte eine Stadtsprecherin. Vor einigen Jahren musste sich das Ordnungsamt um eine Schlange kümmern, die in einer Wohnung zurückgelassen worden war. Die Tiere werden in Tierpensionen gebracht. Mit einer entlaufenen Schildkröte habe man es aber noch nicht zu tun gehabt.