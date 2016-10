Virtuelle RealitÃ¤t: Mit der Brille auf Zeitreise im Schloss Rochlitz

Virtuelle Realität: Mit der Brille auf Zeitreise im Schloss Rochlitz

Modernste digitale Technik hält Einzug ins altehrwürdige Schloss Rochlitz mit seiner über 1000-jährigen Geschichte. Mit virtueller Realität wird Geschichte hautnah vermittelt. Kleinere Überraschungen eingeschlossen.

Von Stephan Lorenz

erschienen am 07.10.2016



Rochlitz. Wenn das Clara Zetkin noch erlebt hätte, die Mitte des 19. Jahrhunderts in Wiederau bei Rochlitz geboren wurde. Ein Bild der berühmten Sozialistin, Frauenrechtlerin und Friedensaktivistin hängt an der Wand in der sogenannten "Hauptmannstube" des Rochlitzer Schlosses. Das etwa 70 Quadratmeter große Zimmer im Südflügel sieht im Grunde aus wie eine Baustelle. Bauforscher haben im mühevoller Arbeit verschiedene Baustile und Epochen in dem Raum freigelegt. Er wurde in dem Zustand belassen. Für Besucher nicht unbedingt ein Augenschmaus.

Das wird sich aber bald ändern. Dank hochmoderner Virtual-Reality-Technik (Virtuelle Realität) wird Geschichte quasi erlebbar gemacht. "Willkommen in der Zukunft", sagt Christian Striefler, Geschäftsführer der "Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsens", bei der Vorstellung der speziellen Brillen. "Damit wird die 800-jährige Geschichte des Raums virtuell sichtbar und damit intensiv erlebbar. Es ist das erste derartige Projekt in Deutschland im Bereich der Schlossmuseen." Schloss Rochlitz als Vorreiter in der Vermittlung von Geschichte: Ab April 2017 soll das virtuelle Angebot von den Besuchern genutzt werden können. Dazu wird noch eine Lounge mit vier Drehstühlen im Raum eingerichtet. Sitzen ist beim "Brillegucken" angebracht, sonst würden sich die Nutzer schnell über den Haufen rennen.

In diese Brille wird ein Smartphone mit einer speziellen App installiert. Dieses Programm zeigt die Hauptmannstube künftig in fünf historischen Epochen als virtuelle 3-D-Animation. Wer die Brille aufsetzt, findet sich in dem Raum wieder, wie er in der Zeit der Romanik, der Gotik, der Renaissance, der Klassik und schließlich zu DDR-Zeiten ausgesehen haben könnte. Der Nutzer navigiert interaktiv mit den Augen durch die Animation. So ist es möglich, den Raum in verschiedenen historischen Epochen zu besuchen und sich darin umzuschauen.

Verantwortlich für die Animation sind Sebastian König und Simeon Conzendorf von der Firma Blend-FX aus Leipzig. Sie haben das Projekt zwei Jahre lang entwickelt und sich dabei die Erfahrungen und das Wissen der Bauforscher zunutze gemacht. "Wir haben uns strikt daran gehalten, wie der Raum in der jeweiligen Epoche ausgesehen haben könnte. Das war gar nicht so einfach: Welches Holz wurde für den Kamin verwendet, welcher Putz für die Wände? Wir sind nicht auf das dünne Eis der Phantasie gegangen", so Conzendorf. Wäre das nicht auch eine Chance, Jugendlichen Geschichte mit Spaß zu vermitteln? Man habe auf Spielereien, die heute möglich sind, bewusst verzichtet, um nicht vom wesentlichen Gehalt der Historie abzulenken, so André Thieme von Schlösserland Sachsen. Er bezifferte die Kosten für das Projekt auf rund 50.000 Euro. Dafür waren dann doch zumindest kleinere Überraschungen in der Animation drin. Clara Zetkin an der Wand wird wohl nicht gleich vor Schreck zu Boden fallen.

Die Brille im historischen Gemäuer Blend-FX ist ein kleines 3-D- und VR-Studio in Leipzig. Sebastian König und Simeon Conzendorf arbeiten seit 2013 zusammen. Anfangs haben die beiden vor allem Animationen für Film und Fernsehen gemacht, unter anderem für Kinofilme wie "Herbert" oder "Being Bruno Banani". Aber auch bei Dokumentationen für den MDR und ZDF (Terra X) waren sie tätig.