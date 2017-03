Waldhaus-Zukunft ist wieder ungewiss

Im verflixten siebenten Jahr nach der Rettung durch das christliche Jugenddorfwerk steht die Peniger Freizeiteinrichtung erneut am Scheideweg. Ab 2018 braucht die Stadt einen neuen Betreiber - oder sie springt selber in die Bresche.

Von Andy Scharf

erschienen am 14.03.2017



Penig/Chemnitz. Das Christliche Jugenddorfwerk (CJD) aus Chemnitz gibt den Betrieb von Jugend- und Freizeittreffs auf. Diese Entscheidung hat Folgen für Penig: Das städtische "Waldhaus" braucht einen neuer Träger. In den kommenden Monaten will die Stadt eine Lösung finden. "Das Waldhaus soll erhalten bleiben und weitergeführt werden", betonte Bürgermeister Thomas Eulenberger (CDU) gestern. Dem CJD liegt eine Anfrage zu den Hintergründen vor.

Damit wird das sprichwörtlich verflixte siebente Jahr seit Übernahme des Betriebes durch den CJD 2011 seinem Ruf gerecht. Der Fokus liegt laut Eulenberger nun darauf, einen neuen Betreiber zu finden. Gelingt dies nicht, könnte eine andere Variante ins Spiel kommen. Die Stadt betreibt die Freizeiteinrichtung selbst. Das müsse letztlich abgewogen werden, so Eulenberger. So sei für den Betriebeine fachliche Expertise wichtig. Freie Träger der Jugendarbeit hätten diesbezüglich ein umfangreicheres Wissen.

Damit wird das "Waldhaus" erneut zum Peniger Politikum - schon 2010 stand es nach dem Rückzug des Kreisjugendrings Mittelsachsen vor dem Aus. Der Verein hatte damals infolge gekürzter staatlicher Zuschüsse für die Jugendarbeit in Sachsen die Trägerschaft abgegeben. Der CJD sprang ein.

Im Peniger Stadtrat ist der Tenor zur Causa "Waldhaus" einhellig - und das fraktionsübergreifend. Die Einrichtung soll gerettet werden. "Der Zuspruch von Jugendlichen und Vereinen ist groß. Findet sich kein Träger, müssen wir ein städtisches Engagement diskutieren", sagte Ringo Gründel, Fraktionschef der Linkspartei. Eine Stilllegung des Hauses dürfe es nicht geben - denn es werde auch von Vereinen genutzt. So sind der Verein für volkskünstlerische Heimarbeit mit seinen Schnitzer- und Klöppelstunden, das Akkordeonorchester und der Seniorenverein im "Waldhaus" eingemietet. SPD-Chef Ronny Wiehl plädiert ebenfalls für den Erhalt durch einen neuen Träger. Andernfalls müsse man Lösungen besprechen. "Letztlich muss es in unseren wirtschaftlichen Rahmen passen", so Wiehl.

Das "Waldhaus" plagen zudem Personalsorgen. So blieb die Einrichtung im Dezember wegen Krankheit und Schwangerschaft bereits den halben Monat geschlossen. Momentan hat es nur Dienstag bis Donnerstag geöffnet. Laut einer Stadtsprecherin wird versucht, ab kommender Woche länger zu öffnen. Für den Betreiber sei es schwer, geeignetes Personal zu finden. Die Qualifikationsanforderungen seien hoch, so die Stadtsprecherin. Etwa 30 Jugendliche nutzen die Angebote im Schnitt pro Öffnungstag. Penig schießt für Betriebskosten und Personal rund 37.000 Euro jährlich zu. Die Schuljugendarbeit an der Oberschule deckt der Verein ebenfalls ab. Die Stadt unterstützt dies mit 32.000 Euro jährlich.