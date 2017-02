Wanderwege werden für Wechselburg zum Balance-Akt

Schlechte Pfade, morsche oder fehlende Brücken und umgekippte Bäume - Wanderer müssen in Wäldern der Region aufpassen. So auch im Silbertal zwischen Meusen und Wechselburg. Die Gemeinde allerdings ist dabei oft machtlos.

Von Andy scharf

erschienen am 23.02.2017



Wechselburg/Rochlitz. Der kleine Silberbach schlängelt sich ruhig durch das Wäldchen zwischen Meusen und der Wechselburger Siedlungsstraße (siehe Grafik). Trotz Tau- und Regenwetters. Doch die Ruhe im Holz ist trügerisch. Denn für Wanderer ist der Pfad nicht ohne - denn teils sind Brücken kaputt, mit glitschigem Moos bedeckt oder fehlen ganz. Derartige Fälle gibt es im Gemeindegebiet und darüber hinaus oft. Auch in der Ratssitzung am Dienstagabend beschäftigte das Thema die Anwesenden.

Bürgermeisterin Renate Naumann (CDU) spricht von einem grundsätzlichen Problem. Denn letztlich sind meistens Kommunen für die Sicherheit von Wanderwegen zuständig. "Und das sind viele Kilometer. Mit zwei Bauhofmitarbeitern und auch finanziell ist das nicht zu bewältigen", betont Naumann. Im Fall des Silberbach-Weges ist die Lage laut Naumann allerdings eine andere. Die Trasse sei zu DDR-Zeiten von Bürgern und später im Zuge von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen angelegt worden; sogar ein Wasserrad war gebaut worden. Nun führe der Weg über Privatland - und sei außerdem kein eingezeichneter Pfad. Sonst wäre die Gemeinde in der Pflicht.

Ein Dauerbrenner im Ort ist der Weg zwischen Wechselburg und Seelitz/Fischheim. Ein Sturm hatte dort Ende März 2015 etwa 50 Bäume zum Umstürzen gebracht, die den Pfad sowie einen weiteren etwas unterhalb entlang der Mulde blockierten. Den unteren Bereich hatten damals Mitglieder der IG Muldentalbahntourismus freigeschnitten. Doch der obere Teil ist weiterhin dicht - dort liegen Bäume teils an Hängen, die nur schwer erreichbar sind. Eine Lösung ist nicht in Sicht, sagte gestern Gerd Welker vom Wechselburger Bauamt. Denn das Gelände gehört der Deutschen Bahn, die es an die Deutsche Regionaleisenbahn (DRE) verpachtet hat. Die sieht schon seit Jahren keinen Anlass, den Weg freizuräumen. Und Gemeindegelder setze man dafür auch nicht ein, so Naumann.

In diesem Jahr sind keine bestimmten Reparaturen am Wanderwegenetz in Wechselburg geplant. Bürgermeisterin Renate Naumann betonte allerdings, dass man bei Bedarf Hand anlege. Dabei kann nun auch wieder ein ehrenamtlicher Wegewart helfen - drei Interessenten hatten sich für die Nachfolge von Walter Ullmann gemeldet. Eine Auswahl soll demnächst erfolgen. Der Wart erhält 40 Euro pro Monat als Aufwandsentschädigung. Zusätzlich versucht die Gemeinde, zwei Euro-Jobber zu akquirieren. Diese sollen den beiden Bauhofkräften helfen sowie in der Grundschule und bei der Sicherung des Schulweges unterstützen. "Die Tourismus-Saison steht vor der Tür. Wir versuchen nach Kräften, die Wege in Schuss zu halten", so Naumann, die Unterstützung vom Land fordert. Den Ministerien liegen Anfragen dazu seit gestern vor.