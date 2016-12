Warum Eisbeine im Wald bei Erlau liegen

Studierende und Wissenschaftler der Hochschule Mittweida wollen wissen, welche Schimmelpilze sich auf vergrabenem oder abgelegtem Fleisch bilden. Dies soll später dazu dienen, Verbrechen aufzuklären.

Von Franziska Muth

erschienen am 28.12.2016



Erlau/Mittweida. Mancher Feinschmecker schwört von Zeit zu Zeit auf ein deftiges Eisbein, serviert mit Sauerkraut und Senf. Auch an der Hochschule Mittweida hält man große Stücke auf diesen Teil Schweinefleisch, der sich zwischen Knie- und Ellbogengelenk sowie den Fußwurzelgelenken der Tiere befindet. Allerdings bringen die Wissenschaftler die "Haxen" nicht auf den Teller - sondern unter die Erde. Diese ungewöhnliche Praxisarbeit soll später zu neuen Erkenntnissen in der Gerichtsmedizin führen.

Ein kalter Dezembervormittag in einem Birkenwald bei Erlau. An Bäumen hängen Schilder mit der Aufschrift: "Achtung! Forschungsprojekt der Hochschule Mittweida. Betreten verboten!" Prof. Dr. Dirk Labudde, Dozent der Informatik/Bioinformatik an der Hochschule, betritt das Waldstück. Er hat einen Koffer dabei, darin Handschuhe, Skalpell, Pipette, Trägerplatten aus Glas. Der 50-Jährige läuft über ein circa 20 mal 20 Meter großes Gelände und schaut sich prüfend um. An zahlreichen Stellen ragen Stangen aus der Erde. Blaue Mülltüten leuchten auf dem mit Laub bedeckten Grasboden, eingezäunt mit Holzstangen und Hasengittern.

Labudde öffnet eine Tüte: nichts drin. "Hier waren die Nager dran", sagt er. Nichts ist mehr übrig vom Untersuchungsobjekt, das hier vor wenigen Monaten in der Tüte positioniert wurde: ein Eisbein. Rund 50 davon haben Studenten des Studiengangs Allgemeine und Digitale Forensik im April im Wald drapiert. Sie wollen schauen, welche Schimmelpilze sich über die Zeit auf den Eisbeinen entwickeln. Später soll man so sagen können, wie lange eine Leiche oder Leichenteile an einer Stelle gelegen haben, wenn Gerichtsmediziner jene Pilze an den menschlichen Überresten entdecken.

"Fleisch vom Schwein haben wir benutzt, weil die Verteilung des Gewebes derjenigen beim Menschen sehr nahe kommt. Eisbein hat Knochen, Fett, rotes Fleisch", erklärt Labudde. Die Stücke - je um die 200 bis 500 Gramm schwer - haben die Studenten unterschiedlich abgelegt und vergraben, um verschiedene äußere Bedingungen zu simulieren: ebenerdig, in 25, 50 und 75 Zentimeter Tiefe, "nackt", mit dem Müllsack umhüllt, in Kissenbezugsstoff eingewickelt, und zusammen mit verschimmeltem Joghurt, Crème fraîche, Brot und Pflanzenresten. "Sechs Eisbeine habe ich daheim gekocht", so Labudde. Vergrabene Eisbeine wurden mit Stäben markiert.

Zweimal schon haben die Studenten einen Teil der Eisbeine wieder aus der Erde gebuddelt, nach einem Monat und im Oktober. Mit dem Skalpell haben sie die Schimmelpilze vom Fleisch abgeschält und auf Glasplättchen gebracht, dann per Pipette einen Tropfen des Farbstoffs Baumwollblau hinzugegeben, mit einem zweiten Glasplättchen bedeckt und mit Nagellack versiegelt - "damit keine Sporen auf dem Weg ins Labor und im Labor verloren gehen", sagt der Professor.

Beteiligt am Projekt ist auch Laurent Knop, Bachelorstudent im fünften Semester. Der Magen habe sich ihm nicht umgedreht, als er im Oktober mit ausgrub, obwohl das Fleisch teils "schon gemüffelt" habe, sagt der 25-Jährige Koblenzer.

Unter dem Mikroskop im Labor wurden die Pilze bestimmt. Dabei fanden die Studenten unter anderem Aspergillus niger, den Schwarzen Gießkannenschimmel. Er kommt zum Beispiel auch auf verdorbenen Zwiebeln vor.

Die Eisbeine im Wald, den ein Privatmann bereitgestellt hat, ruhen bis Frühjahr. Dann nehmen sich nachfolgende Studierende ihrer an. Wie lange wird das Projekt laufen? "Bis zur vollständigen Verwesung", plant Labudde. Überlegt werde zudem noch, ob die Forscher den Ort wechseln. Denn der Pilzbefall hielt sich bisher in Grenzen. Labudde: "Ein Brunnen wäre besser geeignet."

Während der Insektenbefall auf Leichen gut erforscht sei, betreten die Mittweidaer mit ihren Untersuchungen im Reich der Pilze ein weniger bekanntes Terrain. Es gebe eine Studie aus Brasilien und Literatur aus den USA, doch dann höre es bald auf, sagt Dirk Labudde. Er leitet das Projekt gemeinsam mit seinem Hochschulkollegen Prof. Dr. Christian Hummert und steht auch im Kontakt zu rechtsmedizinischen Instituten in Deutschland.