Wiederauer fordern mehr Flüchtlingshilfe

Ehrenamtler aus der Gemeinde sind für den Sächsischen Integrationspreis nominiert. Sie sagen: Die Geflüchteten brauchen stärkere Unterstützung von offizieller Seite.

Von Ricarda Terjung

erschienen am 18.10.2016



Wiederau. "Wir haben Schwein gehabt", sagt der Syrer Eyad Alsaleh. Bevor er in Königshain-Wiederau ankam, hat der 20-Jährige, wie er bemerkt, auch schlechte Erfahrungen mit den Deutschen gemacht. Doch Ende vergangenen Jahres hatten sich rund 100 Menschen aus dem Ort zusammengeschlossen, um den Flüchtlingen, die kurz vor Weihnachten in einem Camp im Ort einquartiert wurden, zu helfen. Ihr Motto: Niemand flieht freiwillig.

Wie sehr sie die jungen Männer, die überwiegend aus Afghanistan und Syrien stammen, ins Herz geschlossen haben, zeigte sich Anfang des Jahres: Landrat Matthias Damm (CDU) wollte die Geflüchteten in eine Gemeinschaftsunterkunft in Rossau schicken. Die Helfer beschlossen: nicht mit uns, und nahmen die Fremden kurzerhand mit nach Hause. Damm lenkte schließlich ein.

Jetzt also die Nominierung für den Sächsischen Förderpreis für Demokratie. "Das ist eine Anerkennung unserer Arbeit", sagt Heiko Zeisler. Die Arbeit, das sei eine Mammutaufgabe. Denn inzwischen, so der 41-Jährige, gehe es nicht mehr nur darum, die Gruppenfahrten der Flüchtlinge zu den Integrationskursen zu organisieren, sondern auch um individuelle Hilfen. "Wir suchen inzwischen Praktika und Ausbildungsplätze. Das ist sehr individuell, da muss man viel für jeden Einzelnen tun", sagt der Bankangestellte. Dazu käme die Unterstützung beim Umgang der meist 20- bis 30-Jährigen mit Behörden. Zeisler: "Obwohl sie inzwischen gut Deutsch sprechen, sind die Schreiben für sie häufig unverständlich. Und wir fahren sie oft einzeln zu Terminen beim Amt."

Dazu kommt Hilfe für die, deren Fall vor Gericht geht: Etwa sieben der inzwischen nur noch ungefähr 30 Geflüchteten in Wiederau klagen auf Asyl, manche suchen sich selbst einen Anwalt, den anderen helfen die Ehrenamtler. Hakim Gulbeigi ist einer der Kläger: 23 Jahre alt, Mitglied der in Afghanistan verfolgten Volksgruppe der Hazara. Die Traurigkeit spricht aus seinem Gesicht. "Alle unsere Schützlinge müssen damit leben, dass in ihrer Heimat Verwandte umgekommen sind", sagt Zeisler.

Um den enormen Aufwand in der Flüchtlingshilfe zu bewältigen, braucht es mehr Unterstützung von offizieller Seite, findet Zeisler. "Der Landkreis könnte zum Beispiel mehr Sozialarbeiter für die Flüchtlinge einstellen. Der Bund könnte das nötige Geld dafür geben." Tatsächlich hatte Landrat Damm Ende September verkündet, der Kreis werde beim Freistaat Fördermittel zur Einstellung von acht Integrationskoordinatoren beantragen. Zudem wolle sich der Landkreis Mittelsachsen um 1,5Vollzeitstellen für Gemeindedolmetscher, Arbeitsmarktmentoren in unbestimmter Anzahl und zwei Bildungskoordinatoren für die derzeit rund 2400 Flüchtlinge in Mittelsachsen bemühen.

Der für Königshain-Wiederau zuständige Integrationskoordinator hätte Damm zufolge neben dieser noch 14 weitere Gemeinden zu betreuen, darunter Rochlitz und Lunzenau. Die Idee sei gut, sagt Carina Demmig, die wie Zeisler ungezählte Stunden ins Ehrenamt steckt. Doch ob ein Einzelner ausreichend Zeit hat, um sich um einen Flüchtling zu kümmern, wisse sie nicht. Traugott Fehlberg, Wiederaus Gemeindepfarrer und Mitglied des Helferkreises, äußert sich ähnlich, als er von den Plänen des Kreischefs hört und verweist auf die "vielen verschiedenen Lagen der Flüchtlinge".

Dotiert ist der von der Amadeu-Antonio-Stiftung, der Freudenberg-Stiftung, der Sebastian-Cobler-Stiftung und der Stiftung Elemente der Begeisterung ausgelobte Preis mit 6000 Euro. Wenn sie am 8. November in Dresden wirklich gewinnen, sagt Zeisler, wollen die Ehrenamtler das Geld für die Flüchtlinge nutzen.