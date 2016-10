Zettlitz: Bewerber für Amt des Bürgermeisters stehen fest

erschienen am 26.10.2016



Zettlitz. Für die neuerliche Wahl des Bürgermeisters für die Gemeinde Zettlitz stehen seit Dienstagabend zwei Einzelkandidaten fest. So ließ der Gemeindewahlausschuss unter Leitung des Rochlitzer Hauptamtsleiters Mario Rosemann den 52-jährigen Hermsdorfer Steffen Dathe zu. Als zweiter Kandidat wirft der 55-jährige Ossi Köhn aus Ceesewitz beim nunmehr dritten Wahlgang am 20. November seinen Hut in den Ring. Beide Bewerber hätten die notwendige Anzahl an Unterstützerunterschriften vorweisen können, teilte Rosemann mit.

Hintergrund für den sich seit einem Jahr hinziehenden Wahlmarathon ist die 2014 novellierte Gemeindeordnung, die besagt, dass eine Person nur die Geschicke einer Kommune lenken darf. Der derzeitige Amtsinhaber Thomas Arnold ist auch Bürgermeister in Geringswalde. (grün)