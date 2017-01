Zurück, aber unsichtbar: Fürstenzug ist abgetaucht

Die Gewänder des adligen Reitertrosses haben die Albrechtsburg in Meißen verlassen. Nun lagern sie in der Großen Kreisstadt. Die Bibliothek ist als weiterer Ausstellungsort zwar weiter ein Thema. Aber auch eine andere Option gibt es.

Von Andy Scharf

erschienen am 31.01.2017



Rochlitz. Ein Baugerüst steht an der Fassade des Georgentors am Dresdner Schloßplatz. Es verdeckt das Ende des historischen Fürstenzuges an der Außenwand des Stallhofes an der Augustusstraße. Es passt ins Bild: Nicht nur das Dresdener Residenzschloss ist zurzeit eine Baustelle, sondern auch der Fürstenzug. Denn dem Verein mit Sitz in Rochlitz fehlt ein Domizil, um seine kostümierten Puppen und Pferdeattrappen zu präsentieren. Die Kooperation mit der Meißner Albrechtsburg ist beendet - bis Ende November waren über 90 Kostüme mit Figuren und Pferden in Ausstellungen zu sehen gewesen. 2007 bis 2014 war der Fundus auf Schloss Rochlitz - nach konzeptionellen Änderungen hätte danach dort aber weniger Platz zur Verfügung gestanden.

Momentan steht nicht fest, wo die detailgetreu nachempfundenen Gewänder der sächsischen Herrscher künftig präsentiert werden. Mit diesem Thema soll sich der neue Vorstand des Vereins beschäftigen - die Wahl findet am 21. Februar statt. "Ziel ist, dass zumindest ein Teil der Kleider öffentlich zugänglich bleibt", sagte Vorstandsmitglied Andreas Lorenz, auch Chef des Seelitzer Reiterhofes, gestern. Hilfe könnte unter anderem vom Verein "Mittelsächsischer Kultursommer" (Miskus) kommen. So könnte der Miskus bei der Pflege und Lagerung der Kostüme unterstützen. Laut Heribert Kosfeld, Miskus-Chef und Fürstenzug-Mitglied, soll noch in diesem Jahr ein Ausstellungs-Domizil für den Fundus gefunden werden. Ob dies gelingt, ist laut Kosfeld aber noch offen. "Fakt ist: Die Kostüme sind zu schön, um sie lediglich alle zwei, drei Jahre aus dem Lager zu holen", so Kosfeld.

Momentan sieht es danach aus, dass 2017 ein Übergangsjahr für den Fürstenzug-Verein wird. Auch eine Zwischenlösung für die Präsentation ist denkbar. Im Gespräch ist zudem weiterhin die alte Lateinschule in Rochlitz, in der die Bibliothek untergebracht ist. Allerdings wird das Objekt in diesem und dem kommenden Jahr saniert - vor 2019 wären die Räume also nicht bezugsfertig. "Das wäre ein guter Standort", bekräftigte OB Frank Dehne (parteilos). Im Gespräch war jüngst auch die Schlobach-Mühle. Allerdings beschäftigt sich der Verein weiterhin nicht mit diesem Domizil, bestätigte Vorstandsmitglied Thomas Waldheim. "Wir wollen und können keine Miete zahlen", so Waldheim. Man biete hochwertige Exponate und Inhalte, da sei es paradox, auch noch Miete zu zahlen, erklärt Waldheim. Ferner sei Personal nötig, um Öffnungszeiten abzusichern. Mühlenbesitzer Hans Leopold Schlobach ist eigenen Aussagen zufolge bereit, über die Miethöhe zu sprechen. Kostenfrei stelle er seine Räume aber nicht zur Verfügung. "Mit einem guten Konzept kann der Verein auch Einnahmen generieren", entgegnet Schlobach.

In Meißen habe der Fürstenzug indes für mehr Besucher gesorgt. "Die drei Ausstellungen sind sehr gut angekommen. Einige Gäste waren dreimal da", so Schlossleiter Uwe Michel. Für eine dauerhafte Präsentation, wie sie sich der Verein wünscht, fehle jedoch der Platz, so Michel.