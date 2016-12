Apotheker plant Leben und Sterben unter einem Dach

Der Falkensteiner Robert Herold will neben dem Hospiz sechs Wohnungen in die Thorey-Villa integrieren. Einziehen können Familien, Senioren oder Singles. Die Bedingung: Die Mieter sollen sich gegenseitig helfen.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 03.12.2016



Falkenstein. Der Senior von nebenan hilft den Nachbarskindern bei den Hausaufgaben und deren Eltern unterstützen die Alten beispielsweise beim Einkaufen - dieses Mehrgenerationenprinzip hatte im klassischem Sinn fast ausgedient, bis sich Soziologen und Städteplaner gemeinsam wieder auf das traditionelle Solidaritätsmodell besannen. Vor allem in Großstädten gelten Mehrgenerationen-Wohnprojekte zur Belebung ganzer Quartiere deshalb wieder als hipp. Auf dem Land begnügte man sich bisher mit so benannten Häusern im Sinne von Treffpunkten. Einem Falkensteiner genügt das nicht, er will nun den urbanen Ansatz ins Vogtland holen. "Wir planen eine Wohngemeinschaft", sagt Robert Herold.

Der Inhaber der Falkensteiner Central-Apotheke will die Wohngemeinschaft in die ehemalige Falgard- beziehungsweise Thorey-Villa integrieren. Herold: "Es entstehen sechs Wohnungen in Größen zwischen 50 und 120 Quadratmetern." Das Prinzip: Jeder Mieter - ob Familie, Paar, Single, alt oder jung - hat seine eigene, abgeschlossene Wohnung, verpflichtet sich im Idealfall aber, für die Mitbewohner im Haus in irgendeiner Form Verantwortung zu übernehmen.

"Ob bei einem Männerstammtisch, in der Kinder- oder Hausaufgabenbetreuung - wir wünschen uns Mieter, die Lust haben, aktiv eine Gemeinschaft zu bilden", sagt Silke Schwabe. Schwabe ist beim Landkreis angestellt, hat sich jetzt aber nebenberuflich bei Herold für dieses Projekt als Koordinatorin angedient. "Aktuell sind wir gerade dabei, einen Verein zu gründen. Wer mitmachen will, ist willkommen", sagt die 41-Jährige.

Über Villa Fallgard e.V. soll nicht nur ein Ansprechpartner für die Bewohner im Haus installiert werden, potenzielle Angebote wie Babygruppe oder Kaffeklatsch sollen auch nach außen geöffnet werden. Schwabe spricht von einem "sachsenweit bisher einmaligen Projekt".

Falkensteins Bürgermeister Marco Siegemund (CDU) begrüßt das Projekt, wünscht sich jedoch eine Absprache bezüglich der Angebote, die nach außen geöffnet werden. Denn auch die Stadt plant mit dem "Haus der kleinen Buchstaben" an der Friedrich-Engels-Straße (bisher nur Bibliothek) einen generationenübergreifenden Treffpunkt einzurichten.

Robert Herold legt unterdessen einen ehrgeizigen Zeitplan vor. Bis zum Frühjahr will er mit dem Um- und Ausbau der denkmalgeschützten Fabrikanten-Villa aus dem 1896 fertig sein. Bisher war nur bekannt, dass er dort ein Sterbehospiz unterbringen will. Kosten: knapp 3,2 Millionen Euro. "700.000 Euro davon werden gefördert", sagt der Apotheker. Wie er zu der Idee mit der Wohngemeinschaft kam? "Wegen der Förderbedingungen müssen die zwölf Bewohnerzimmer für das Hospiz ebenerdig eingerichtet werden", erklärt er. Deshalb schließt an das Erdgeschoss der Fabrikantenvilla ein neuer einstöckiger Anbau an. Ergo: Für die zwei oberen Etagen im Altbau waren zusätzliche Ideen gefragt. Der Hausherr: "Die Villa soll ein Haus des Lebens werden."