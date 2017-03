Arbeiterwohlfahrt erhält Zuschlag für Schützenhausareal in Auerbach

erschienen am 28.03.2017



Auerbach. Die Arbeiterwohlfahrt Auerbach (Awo) hat den Zuschlag für das Schützenhausareal in Auerbach erhalten. Das hat Oberbürgermeister Manfred Deckert (parteilos) am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt. Der Stadtrat hatte am Montagabend in nicht öffentlicher Sitzung über den Verkauf der 3000 Quadratmeter großen Fläche an der Göltzschtalstraße entschieden.

Laut Deckert plant die Awo einen Wohn-Komplex für Senioren, Behinderte und freie Mieter. Awo-Geschäftsführerin Katrin Schmidt war am Dienstag nicht zu erreichen. Laut Stadt gab es zwei Bieter. Recherchen ergaben, dass es sich beim zweiten Bewerber um die Diakonie Auerbach handelte.

Wie viel die Stadt durch den Verkauf einnimmt, wollte Deckert am Dienstag nicht sagen. Als Mindestgebot hatte die Stadt 104.000 Euro zuzüglich Bearbeitungskosten angesetzt. (suki)