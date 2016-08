Auerbach/V.: Lkw Ã¼berrollt FuÃŸgÃ¤ngerin - 57-JÃ¤hrige tot

Auerbach/V.: Lkw überrollt Fußgängerin - 57-Jährige tot

erschienen am 18.08.2016



Auerbach/V. Bei einem Verkehrsunfall in Auerbach/Vogtlandkreis ist am Donnerstag eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Die 57-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Sie erlag ihren schweren Verletzungen. Der Unfall hatte sich gegen 9.30 Uhr im Bereich der Einmündung der Goethestraße in die Göltzschtalstraße/Bundesstraße 169 ereignet. Nach Polizeiangaben war die Frau von einem Lastkraftwagen erfasst und überrollt worden, als sie die Fahrbahn überquerte wollte. Der 52-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste ambulant behandelt werden. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme war die Göltzschtalstraße bis gegen 13.15 Uhr voll gesperrt. An der Unfallstelle überqueren viele Fußgänger die Bundesstraße, in der Nähe befinden sich Arztpraxen und die zentrale Bushaltestelle Gartenhaus. (how)